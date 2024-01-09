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Пиротехника

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Январь
Опасные развлечения. Жители Омской области попали в больницу после взрыва петарды
Известно, что в момент взрыва пиротехники мужчины были в нетрезвом виде.
9 января, 13:03
Декабрь 2023
Лишился передних зубов. В Омской области ребенок пострадал от взрыва петарды
27 декабря 2023, 07:44
Апрель 2023
Три миллиона за 10 минут. В Омске определились с местами проведения салюта на 9 мая
Сейчас ищут компанию, которая займется организацией фейерверка ко Дню победы.
5 апреля 2023, 03:52

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