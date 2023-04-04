В Омске к 9 Мая приведут в порядок улицы, носящие имена фронтовиков

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Ко Дню Победы в Омске планируют привести в порядок улицы, носящие имена фронтовиков. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«К 9 мая УДХБ организует текущий ремонт улиц, которые носят имена фронтовиков. В ближайшее время все они будут комиссионно обследованы. Помимо работ на проезжей части специалисты выполнят помывку ограждений, покраску бордюров и остановочных пунктов, проведут очистку прибордюрной части, газонов, если позволит погода, высадят цветы», — сообщил градоначальник.
Также Шелест поручил департаменту культуры и окружным администрациям проверить состояние памятников и мемориалов героям Великой Отечественной войны. Приводить в порядок памятные объекты будут не только муниципальные службы, но и волонтеры и студенты.
Ранее Город55 сообщал, что с 3 по 12 мая в Омской области для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны сделают бесплатный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте.
По данным минтруда Омской области, весной прошлого года на территории региона проживало 177 ветеранов ВОВ. В это число входят участники и инвалиды войны, которые участвовали в боях в период с 1941 по 1945 годы. Их средний возраст составляет более 90 лет.