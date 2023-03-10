С 18 марта Ленинградский мост в Омске будут полностью перекрывать один раз в неделю

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
С 18 марта Ленинградский мост буду перекрывать один раз в неделю в ночь с субботы на воскресенье с 23:00 до 5:00 часов. Об этом сообщил заместитель директора департамента строительства администрации Омска Михаил Сизов.
«Это позволит выполнять ремонт покрытия проезжей части, а также те работы по капремонту, которые по безопасности требуют прекращение движения», — добавил Сизов.
В мэрии сегодня, 10 марта, прошел брифинг с участием департамента строительства и представителя подрядной организации «СтройТраст». Обсуждались вопросы текущей дорожной ситуации в городе, связанные с капитальным ремонтом Ленинградского моста.
Ранее в департаменте транспорта сообщили, что с 10 марта изменится схема движения на Ленинградской площади. Это поможет сохранить комфортное движение на время частичного перекрытия моста. Также с 8 марта по Ленинградскому мосту запретили ездить грузовикам.