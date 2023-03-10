Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

С 18 марта Ленинградский мост в Омске будут полностью перекрывать один раз в неделю

10 марта 2023, 03:33
Фото: Город55
Капитальный ремонт планируют закончить в 2024 году
С сегодняшнего дня на Ленинградской площади изменится схема движения.

С 18 марта Ленинградский мост буду перекрывать один раз в неделю в ночь с субботы на воскресенье с 23:00 до 5:00 часов. Об этом сообщил заместитель директора департамента строительства администрации Омска Михаил Сизов.

«Это позволит выполнять ремонт покрытия проезжей части, а также те работы по капремонту, которые по безопасности требуют прекращение движения», — добавил Сизов.

В мэрии сегодня, 10 марта, прошел брифинг с участием департамента строительства и представителя подрядной организации «СтройТраст». Обсуждались вопросы текущей дорожной ситуации в городе, связанные с капитальным ремонтом Ленинградского моста.

Ранее в департаменте транспорта сообщили, что с 10 марта изменится схема движения на Ленинградской площади. Это поможет сохранить комфортное движение на время частичного перекрытия моста. Также с 8 марта по Ленинградскому мосту запретили ездить грузовикам.

Грузовикам с 8 марта запретят проезжать по Ленинградскому мосту в Омске
Узнать подробнее
В Омске с 10 марта изменят схему движения на Ленинградской площади
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Дороги#Ленинградский мост#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#Перекрытие#Перекрытие моста#Строительство#Омск
Подпишитесь
Звездочка, Ястребы и Милый островок. В Омске появятся новые общественные пространства
Вчера, 11:29
Не соответствуют навыки. Из-за чего омичам отказывают в трудоустройстве
Сегодня, 02:49
Весна в воздухе! На выходных в Омской области потеплеет до +4
Вчера, 09:42
Спорткомплекс «Красная звезда» перешел в собственность Омской области
Сегодня, 04:42
Бюджет Омской области впервые увеличат до 150 млрд рублей
Вчера, 17:52