В Омске с 10 марта изменят схему движения на Ленинградской площади

Напомним, что движение по Ленинградскому мосту ограничили вплоть до лета 2024 года. Также с 8 марта 2023 года для разгрузки моста введут запрет на движение грузового транспорта. Соответствующие знаки появятся на ул. Масленникова (в районе пересечения с ул. Куйбышева) и на ул. Суворова (перед поворотом направо).