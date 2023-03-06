В Омске с 10 марта изменят схему движения на Ленинградской площади

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В департаменте транспорта сообщили, что с 10 марта изменится схема организации движения на Ленинградской площади. Это поможет сохранить максимально комфортное передвижение на момент частичного перекрытия Ленинградского моста.
1. Светофор на пересечении улицы Масленникова, проспекта Карла Маркса и Ленинградской площади будет оснащен дополнительной секцией, разрешающей поворот направо с улицы Масленникова на проспект Карла Маркса одновременно со встречным транспортом, поворачивающим налево с Ленинградской площади. Конфликты транспортных потоков исключат за счет ширины проезжей части и числа полос.
2. По проспекту Карла Маркса от железнодорожного вокзала в районе пересечения с Ленинградской площадью движение транспорта будет совершаться по трем полосам прямо в направлении центра города и по одной полосе для левого поворота на Ленинградскую площадь.
Напомним, что движение по Ленинградскому мосту ограничили вплоть до лета 2024 года. Также с 8 марта 2023 года для разгрузки моста введут запрет на движение грузового транспорта. Соответствующие знаки появятся на ул. Масленникова (в районе пересечения с ул. Куйбышева) и на ул. Суворова (перед поворотом направо).
Вдобавок жителям города напомнили о электричках. Например, на пригородной электричке можно доехать без пробок в Старый Кировск.