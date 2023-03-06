Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

В Омске с 10 марта изменят схему движения на Ленинградской площади

6 марта 2023, 09:51
Фото: Город55
Схема позволит улучшить передвижение транспорта из-за перекрытого Ленинградского моста.

В департаменте транспорта сообщили, что с 10 марта изменится схема организации движения на Ленинградской площади. Это поможет сохранить максимально комфортное передвижение на момент частичного перекрытия Ленинградского моста.

иллюстрация
Фото: Пресс-центр администрации Омска (скриншот)

1. Светофор на пересечении улицы Масленникова, проспекта Карла Маркса и Ленинградской площади будет оснащен дополнительной секцией, разрешающей поворот направо с улицы Масленникова на проспект Карла Маркса одновременно со встречным транспортом, поворачивающим налево с Ленинградской площади. Конфликты транспортных потоков исключат за счет ширины проезжей части и числа полос.

иллюстрация
Фото: Пресс-центр администрации Омска (скриншот)

2. По проспекту Карла Маркса от железнодорожного вокзала в районе пересечения с Ленинградской площадью движение транспорта будет совершаться по трем полосам прямо в направлении центра города и по одной полосе для левого поворота на Ленинградскую площадь.

Напомним, что движение по Ленинградскому мосту ограничили вплоть до лета 2024 года. Также с 8 марта 2023 года для разгрузки моста введут запрет на движение грузового транспорта. Соответствующие знаки появятся на ул. Масленникова (в районе пересечения с ул. Куйбышева) и на ул. Суворова (перед поворотом направо).

Вдобавок жителям города напомнили о электричках. Например, на пригородной электричке можно доехать без пробок в Старый Кировск.

В Омске каждую неделю решили полностью перекрывать Ленинградский мост
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Ленинградский мост#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Выручка омской компании «Компур» уменьшилась за год в 30 раз
Сегодня, 08:38
В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО
Сегодня, 05:41
Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты
Сегодня, 05:53
Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта
Сегодня, 02:20
На омской таможне перехватили партию препаратов для похудения с наркотиком в составе
Сегодня, 09:01
Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату
Сегодня, 06:16