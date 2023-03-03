Грузовикам с 8 марта запретят проезжать по Ленинградскому мосту в Омске

На ул. Масленникова в районе пересечения с ул. Куйбышева установят знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» вместе с табличками, информирующими о приближении к зоне запрета и времени его действия (с 7:00 до 20:00). Такой же знак поставят на ул. Суворова перед поворотом направо в направлении Ленинградского моста.