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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Грузовикам с 8 марта запретят проезжать по Ленинградскому мосту в Омске

3 марта 2023, 06:26
Фото: Город55
иллюстрация
Проезд по Омску для большегрузов изменится. Ленинградский мост придется объезжать по большому кругу.

Пресс-служба омского департамента транспорта сообщила, что с 8 марта по Ленинградскому мосту запретят движение грузового транспорта, чтобы разгрузить мост на время ремонта.

На ул. Масленникова в районе пересечения с ул. Куйбышева установят знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» вместе с табличками, информирующими о приближении к зоне запрета и времени его действия (с 7:00 до 20:00). Такой же знак поставят на ул. Суворова перед поворотом направо в направлении Ленинградского моста.

Омских водителей просят скорректировать направление и время движения грузового автотранспорта с учетом изменений. Использовать альтернативные маршруты.

Фото: пресс-служба департамента транспорта Омска
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#Дарья Зыкова#Омск#Схема движения#Фуры#Грузовики#Ремонт моста#Город#Дороги#Строительство#Новости#Омская область#Дептранс
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