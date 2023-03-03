Грузовикам с 8 марта запретят проезжать по Ленинградскому мосту в Омске

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Пресс-служба омского департамента транспорта сообщила, что с 8 марта по Ленинградскому мосту запретят движение грузового транспорта, чтобы разгрузить мост на время ремонта.
На ул. Масленникова в районе пересечения с ул. Куйбышева установят знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» вместе с табличками, информирующими о приближении к зоне запрета и времени его действия (с 7:00 до 20:00). Такой же знак поставят на ул. Суворова перед поворотом направо в направлении Ленинградского моста.
Омских водителей просят скорректировать направление и время движения грузового автотранспорта с учетом изменений. Использовать альтернативные маршруты.