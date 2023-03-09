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Posted 9 марта 08:43

Published 9 марта 08:43

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

После взрыва газа в жилом доме в Чите пострадали как минимум семь человек

9 марта 2023, 08:43
Фото: 75.mchs.gov.ru
Из дома после взрыва спасли 12 жильцов.

Утром в четверг, 9 марта, в поселке Антипиха в Чите прогремел взрыв в одном из пятиэтажных жилых домов. Как оказалось, в доме взорвался баллон с газом: дом отключили от газоснабжения несколько лет назад, и с тех пор жильцы пользуются баллонами.

Как уточняют «Новые известия», при взрыве пострадали семь человек, 12 жильцов удалось спасти, в их числе трое детей. Информации о погибших от МЧС не поступала.

Отмечается, что под завалами все еще могут находиться люди. Идет подготовка к разбору завалов. По данным спасателей, взрыв повредил как минимум шесть квартир на верхних этажах.

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#Ольга Акамова#Взрыв#Газ#Дом#Разрушенный дом#Новости#Общество#Происшествия#Омская область#Омск
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