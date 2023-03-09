После взрыва газа в жилом доме в Чите пострадали как минимум семь человек

Posted 9 марта 08:43
Published 9 марта 08:43
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Утром в четверг, 9 марта, в поселке Антипиха в Чите прогремел взрыв в одном из пятиэтажных жилых домов. Как оказалось, в доме взорвался баллон с газом: дом отключили от газоснабжения несколько лет назад, и с тех пор жильцы пользуются баллонами.
Как уточняют «Новые известия», при взрыве пострадали семь человек, 12 жильцов удалось спасти, в их числе трое детей. Информации о погибших от МЧС не поступала.
Отмечается, что под завалами все еще могут находиться люди. Идет подготовка к разбору завалов. По данным спасателей, взрыв повредил как минимум шесть квартир на верхних этажах.