После взрыва газа в жилом доме в Чите пострадали как минимум семь человек

Утром в четверг, 9 марта, в поселке Антипиха в Чите прогремел взрыв в одном из пятиэтажных жилых домов. Как оказалось, в доме взорвался баллон с газом: дом отключили от газоснабжения несколько лет назад, и с тех пор жильцы пользуются баллонами.