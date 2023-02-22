Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека с момента выявления первых пациентов называли чумой ΧΧ века. На сегодняшний день врачи не могут полностью вылечить ВИЧ, но медицина шагнула далеко вперед, и инфекция из разряда смертельных заболеваний перешла в разряд хронических и контролируемых. Пациенты с иммунодефицитом могут жить полноценно, строить карьеру, иметь здоровых детей. Однако стереотипы, засевшие в обществе, не всегда позволяют людям с ВИЧ социализироваться. Основной фактор — неосведомленность о способах передачи вируса. Как живут пациенты с положительным ВИЧ-статусом Городу55 рассказали те, кто непосредственно сталкивается с болезнью каждый день.