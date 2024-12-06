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ВИЧ-инфекция

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2024
Разлад в семье и нравственные переживания: омичу поставили неправильный диагноз ВИЧ
Неожиданный звонок с просьбой срочно посетить СПИД центр поступил мужчине в январе 2024 года.
6 декабря, 08:29
Утверждал, что здоров. Омич скрыл свой ВИЧ от девушки и заразил ее
За обман мужчине грозит до пяти лет заключения в колонии. Ему также предстоит возместить моральный вред потерпевшей.
8 августа, 05:48
В Омской области больше 1000 человек заразились ВИЧ-инфекцией в 2023 году
28 апреля, 09:44
Дети «из пробирки». В Омской области 302 женщины стали мамами после ЭКО
25 апреля, 10:31
Цирроз печени и онкология. Омской области выделили 260 млн на борьбу с гепатитом С
Выделенные деньги рассчитаны на три года.
15 марта, 03:01
Пенсионеры в зоне риска. Омская область заняла 8 место среди СФО по зараженности ВИЧ
28 февраля, 06:04
2023
Заражаются из-за незащищенного секса. В Омской области снизилась заболеваемость ВИЧ
Жителей города пригласили сдать тест на ВИЧ в мобильных экспресс-лабораториях.
1 декабря 2023, 06:03
Спецпроект
Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
Как живут пациенты с положительным ВИЧ-статусом? Городу55 рассказали те, кто непосредственно сталкивается с болезнью каждый день.

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