Два варианта. Стало известно, как омичи заражаются ВИЧ-инфекцией

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Published Сегодня, 05:56
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По итогам 2022 года в Омской области насчитали 24 164 случая ВИЧ-инфекции. На 100 тыс жителей региона приходится 809,7 случаев заражения.
За весь 2022 год в регионе число зараженных выросло на 1 100 человек. Показатель заболеваемости составил 57,8 на 100 тыс населения.
В Омске больше всего новых заболевших насчитали в Советском округе города. На 100 тыс населения здесь приходится 69 случаев заражения. Среди сельских районов лидером оказался Кормиловский, где на 100 тыс населения приходится 123 зараженных.
Отмечается, что основных способов заражения ВИЧ-инфекцией всего два: внутривенное употребление наркотических препаратов (25%) и половой путь (73,9%). Еще один процент остается на неустановленные пути передачи и медицинские ошибки.