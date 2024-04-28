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Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ

Как живут пациенты с положительным ВИЧ-статусом? Городу55 рассказали те, кто непосредственно сталкивается с болезнью каждый день.