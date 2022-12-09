Врач обозначила ранние симптомы ВИЧ-инфекции

Специалист пояснила, что вирус поражает клетки иммунной системы. Он может попасть в организм при контакте слизистой или раны здорового человека с биологическими жидкостями больного или инфицированного. Инкубационный период с момента заражения до проявления первых симптомов составляет в среднем две — три недели, но может растянуться и до нескольких месяцев, пишут «Известия».
По ее словам, симптомы в начале заболевания могут напоминать гриппозные: появляются ломота, повышение температуры тела, боль в мышцах. К ним могут добавиться увеличение лимфоузлов и сыпь. Но в некоторых случаях у пациентов на ранних этапах может не быть вообще никаких проявлений. Со временем, если не начать своевременное лечение, иммунитет заразившегося человека угнетается и развивается синдром приобретенного иммунодефицита, в результате чего организм становится не способен защититься от инфекций и опухолей, что, в свою очередь, становится причиной появления инфекционных и иных заболеваний.
На сегодняшний день действенного способа для предупреждения заражения или для полного исцеления от ВИЧ не существует. Но если вовремя начать лечение, вирусная нагрузка на организм становится минимальной, и жизнь пациентов продлевается.