Врач обозначила ранние симптомы ВИЧ-инфекции

По ее словам, симптомы в начале заболевания могут напоминать гриппозные: появляются ломота, повышение температуры тела, боль в мышцах. К ним могут добавиться увеличение лимфоузлов и сыпь. Но в некоторых случаях у пациентов на ранних этапах может не быть вообще никаких проявлений. Со временем, если не начать своевременное лечение, иммунитет заразившегося человека угнетается и развивается синдром приобретенного иммунодефицита, в результате чего организм становится не способен защититься от инфекций и опухолей, что, в свою очередь, становится причиной появления инфекционных и иных заболеваний.