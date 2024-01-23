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Дискриминация

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Январь
После 39 лет свободен? В Омске преподаватели ОмГУ опасаются дискриминации по возрасту
23 января, 10:37
Декабрь 2023
Заражаются из-за незащищенного секса. В Омской области снизилась заболеваемость ВИЧ
Жителей города пригласили сдать тест на ВИЧ в мобильных экспресс-лабораториях.
1 декабря 2023, 06:03
Март 2023
Результаты исследований. Омички пожаловались на профессиональную дискриминацию
13 марта 2023, 03:37
Февраль 2023
Спецпроект
Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
Как живут пациенты с положительным ВИЧ-статусом? Городу55 рассказали те, кто непосредственно сталкивается с болезнью каждый день.

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