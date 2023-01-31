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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Для родителей омских школьников проведут уроки по профилактике ВИЧ

31 января 2023, 09:42
Фото: 1MI
Акция «Родительский урок» продлится до начала марта.

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД», начиная с февраля, проведет в омских школах занятия для родителей учеников. Акция «Родительский урок» расскажет о способах передачи ВИЧ, профилактике и предохранении. Заместитель главного врача по профилактической и организационно-методической работе Ольга Агафонова рассказала Городу55 о предстоящих собраниях.

«Мы пойдем на родительские собрания в школы, будем разговаривать. Ежегодно проводятся акции такие, посвященные профилактике наркомании, но и подключают нас. Наркотики — это такая беда, которая несет риск заражения ВИЧ-инфекцией», — рассказала заместитель главного врача по профилактической и организационно-методической работе Ольга Агафонова.

Даты проведения собраний согласовывают с каждой школой индивидуально, рассказали в медучреждении. Акция продлится до начала марта.

Центр СПИД Омск отмечает, что основных способов заражения ВИЧ-инфекцией всего два: внутривенное употребление наркотических препаратов (25%) и половой путь (73,9%). Еще один процент остается на неустановленные пути передачи и медицинские ошибки. В Омской области  суммарное число лиц живущих с ВИЧ на начало года составило 15414 человек.

Два варианта. Стало известно, как омичи заражаются ВИЧ-инфекцией
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#Евгений Игишев#Спид#Вич#ВИЧ-инфекция#Омск#Омская область#Общество
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