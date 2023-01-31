Для родителей омских школьников проведут уроки по профилактике ВИЧ

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД», начиная с февраля, проведет в омских школах занятия для родителей учеников. Акция «Родительский урок» расскажет о способах передачи ВИЧ, профилактике и предохранении. Заместитель главного врача по профилактической и организационно-методической работе Ольга Агафонова рассказала Городу55 о предстоящих собраниях.
«Мы пойдем на родительские собрания в школы, будем разговаривать. Ежегодно проводятся акции такие, посвященные профилактике наркомании, но и подключают нас. Наркотики — это такая беда, которая несет риск заражения ВИЧ-инфекцией», — рассказала заместитель главного врача по профилактической и организационно-методической работе Ольга Агафонова.
Даты проведения собраний согласовывают с каждой школой индивидуально, рассказали в медучреждении. Акция продлится до начала марта.
Центр СПИД Омск отмечает, что основных способов заражения ВИЧ-инфекцией всего два: внутривенное употребление наркотических препаратов (25%) и половой путь (73,9%). Еще один процент остается на неустановленные пути передачи и медицинские ошибки. В Омской области суммарное число лиц живущих с ВИЧ на начало года составило 15414 человек.