Для родителей омских школьников проведут уроки по профилактике ВИЧ

Центр СПИД Омск отмечает, что основных способов заражения ВИЧ-инфекцией всего два: внутривенное употребление наркотических препаратов (25%) и половой путь (73,9%). Еще один процент остается на неустановленные пути передачи и медицинские ошибки. В Омской области суммарное число лиц живущих с ВИЧ на начало года составило 15414 человек.