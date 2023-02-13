Далеко не уехал. В центре Омска мужчина задержал угонщика своего авто

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Омске на проспекте Маркса минувшей ночью 27-летний охранник одного из увеселительных заведений задержал угонщика своего автомобиля, сообщили в пресс-службе омской полиции.
Мужчина рассказал полицейским, что ненадолго оставил свой Nissan Bluebird с ключом в замке зажигания на парковке у развлекательного заведения. Когда он вернулся к своей машине, то на месте автомобиля уже не было. Мужчина увидел, что его иномарка в тот момент выезжала с парковки. Владелец автомобиля бросился вдогонку, смог задержать угонщика и передать его полиции.
Угонщиком оказался 37-летний, ранее не судимый, местный житель. На допросе выяснилось, что он во время угона был пьян и решил покататься.
В отношении злоумышленника составили протокол за нетрезвую езду, а позже завели уголовное дело за угон. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.