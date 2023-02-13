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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Далеко не уехал. В центре Омска мужчина задержал угонщика своего авто

13 февраля 2023, 09:58
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омске местный житель задержал угонщика своей машины

Преступник воспользовался тем, что машину оставили с ключом зажигания в замке без присмотра.

В Омске на проспекте Маркса минувшей ночью 27-летний охранник одного из увеселительных заведений задержал угонщика своего автомобиля, сообщили в пресс-службе омской полиции. 

Мужчина рассказал полицейским, что ненадолго оставил свой Nissan Bluebird с ключом в замке зажигания на парковке у развлекательного заведения. Когда он вернулся к своей машине, то на месте автомобиля уже не было. Мужчина увидел, что его иномарка в тот момент выезжала с парковки.  Владелец автомобиля бросился вдогонку, смог задержать угонщика и передать его полиции.

Угонщиком оказался 37-летний, ранее не судимый, местный житель. На допросе выяснилось, что он во время угона был пьян и решил покататься. 

В отношении злоумышленника составили протокол за нетрезвую езду, а позже завели уголовное дело за угон. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

 

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#Евгений Игишев#Полиция#Угон#Угон автомобиля#Уголовное дело#Омск
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