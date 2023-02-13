Далеко не уехал. В центре Омска мужчина задержал угонщика своего авто

Мужчина рассказал полицейским, что ненадолго оставил свой Nissan Bluebird с ключом в замке зажигания на парковке у развлекательного заведения. Когда он вернулся к своей машине, то на месте автомобиля уже не было. Мужчина увидел, что его иномарка в тот момент выезжала с парковки. Владелец автомобиля бросился вдогонку, смог задержать угонщика и передать его полиции.