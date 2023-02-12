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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:43

История «Патриота». Омичи угнали служебное авто администрации

12 февраля 2023, 06:41
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области угнали служебную машину администрации

Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

В Тарском районе угнали служебный автомобиль местной администрации. В полицию обратилась глава сельского поселения. Подробности истории рассказали правоохранители.

Женщина рассказала, из служебного автопарка был угнан, а затем возвращен на место автомобиль «УАЗ Патриот». При этом на машине оказался поврежден бампер и сломана педаль газа.

В угоне заподозрили двоих местных жителей. 40-летний мужчина работал кочегаром в администрации, соучастник — 41-летний односельчанин. Сотрудник имел доступ к гаражу, ключи находились в машине.

Тарчане сумели доехать до соседней деревни и авто сломалось. Отбуксировал транспорт назад неравнодушный местный житель.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

#Угон#Администрация#Полиция#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Тарский район
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