История «Патриота». Омичи угнали служебное авто администрации

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В Тарском районе угнали служебный автомобиль местной администрации. В полицию обратилась глава сельского поселения. Подробности истории рассказали правоохранители.
Женщина рассказала, из служебного автопарка был угнан, а затем возвращен на место автомобиль «УАЗ Патриот». При этом на машине оказался поврежден бампер и сломана педаль газа.
В угоне заподозрили двоих местных жителей. 40-летний мужчина работал кочегаром в администрации, соучастник — 41-летний односельчанин. Сотрудник имел доступ к гаражу, ключи находились в машине.
Тарчане сумели доехать до соседней деревни и авто сломалось. Отбуксировал транспорт назад неравнодушный местный житель.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.