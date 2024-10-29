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Угон автомобиля

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2024
Отбилась от злодея и спаслась. В Омской области мужчина напал с ножом на водителя
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его собираются заключить под стражу. Сейчас в следственном комитете проводят расследование.
29 октября, 04:29
Погоня за беляшами. Пьяный омич угнал машину, хозяин которой отошел поесть
Разыгравшийся ночной аппетит сыграл с омичем злую шутку. Пока он покупал выпечку в киоске, его машину угнал другой омич.
31 августа, 07:56
Спешили к знакомым. Двух жителей Омской области будут судить за угон автомобилей
В отношении жителей Крутинского и Саргатского районов возбуждены уголовные дела за угон автомобилей без цели хищения, им грозит до пяти лет тюрьмы.
18 июля, 12:39
Оставил ключи в двери. Пьяный подросток угнал машину у невнимательного омича
В полицию обратился 31-лтений омич, который оставил ключи в дверце автомобиля и забыл включить сигнализацию, таким положением дел воспользовался 18-летний парень и угнал машину, чтобы доехать до дома.
16 июля, 12:14
Хитрый маневр. Омич поставил Land Cruiser на скотобойню и потерял его
В региональном УМВД рассказали об уголовном деле в отношении молодого омича. Инцидент случился в Полтавском районе, в селе Воронцовка.
18 июня, 06:50
Полицейские разыскивают омича, который угнал машину и отправился на ней в кафе
22-летний омич угнал автомобиль у жительницы поселка Иртышский, позже машина была найдена в Омске около кафе на проспекте Комарова.
3 июня, 12:40
Не удержался. Сотрудник омского автосервиса угнал дорогую машину своего клиента
Омич решил покататься на престижной иномарке и показать ее знакомым, однако в самый неподходящий момент его остановили сотрудники ДПС.
17 апреля, 11:22
17-летний житель Омской области угнал машину у мужа своей сестры и попался полиции
Подросток украл ключи, когда все спали, и поехал катался, однако дорога была недолгой — автомобиль заглох в начале пути.
25 марта, 12:36
В Омской области мужчина украл из гаража соседа машину, чтобы съездить к знакомой
Об инциденте полицейским рассказал потерпевший, угонщик уже задержан.
28 февраля, 13:00
2023
Пьяный омич угнал иномарку у своего приятеля и улетел на ней в кювет
Подозреваемый взял чужую машину, чтобы съездить в соседнее село и вернуться обратно, пока хозяин автомобиля спал, но попал в ДТП.
25 ноября 2023, 06:32
Хотели развлечься. Омский следственный комитет наказал подростков, угонявших машины
В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних нарушителей.
14 ноября 2023, 13:28
Ночь в стогу сена, погода в ноябре и табачные ларьки. Омск сегодня
2 ноября 2023, 14:21
Омич угнал авто у своего приятеля, попал в ДТП в лесу и заночевал в стогу сена
Подозреваемого задержали. Он рассказал, что хотел покататься, но попал в аварию, а после заблудился в лесу.
2 ноября 2023, 06:07
Съездил за пивом. Омич угнал автомобиль, чтобы добраться до магазина
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит срок.
28 октября 2023, 04:49
Новый прожиточный минимум, любитель ВАЗа и исчезнувший мальчик. Омск сегодня
7 сентября 2023, 14:39
Не смог пройти мимо. Полицейские задержали омича, подозреваемого в серии угонов
7 сентября 2023, 13:31
В Омской области 15-летний водитель маминой машины пытался убежать от ДПС
В Омском районе в селе Розовка инспекторы поймали несовершеннолетнего водителя ВАЗ-21124.
14 августа 2023, 11:34
Решил прокатиться. Омич от скуки угнал маршрутку и попал в ДТП
На нарушителя завели уголовное дело и составили административные протоколы.
11 августа 2023, 07:40
В Омской области пьяный мужчина угнал машину у односельчанина и врезался в дерево
В Крутинском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне иномарки.
1 августа 2023, 11:14
В Омской области рабочие лесопилки угнали трактор, чтобы покататься и угодили в овраг
О случившемся они решили никому не говорить и пошли спать.
23 июня 2023, 08:50

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