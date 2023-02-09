В Омске разыскивают мужчину, укравшего деньги с чужой карты

В пресс-службе омской полиции сообщили, что от 17-летней омички поступило заявление об утере банковской карты. Со слов девушки, карта могла выпасть из кармана после похода в магазин на улице Химиков. Молодая омичка обратила внимание на пропажу, когда на ее телефон стали приходить сообщения о списании денег.