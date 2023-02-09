В Омске разыскивают мужчину, укравшего деньги с чужой карты

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
В пресс-службе омской полиции сообщили, что от 17-летней омички поступило заявление об утере банковской карты. Со слов девушки, карта могла выпасть из кармана после похода в магазин на улице Химиков. Молодая омичка обратила внимание на пропажу, когда на ее телефон стали приходить сообщения о списании денег.
Сотрудники уголовного розыска вычислили злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Неизвестный мужчина за чужой счёт приобретал алкоголь в магазинах на улицах Химиков и Светлой.
Стражи правопорядка просят всех, кто узнал злоумышленника или располагает информацией о его местонахождении, сообщить в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-904-323-23-93 или 102.