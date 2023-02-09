Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

В Омске разыскивают мужчину, укравшего деньги с чужой карты

9 февраля 2023, 03:04
Фото: Управление МВД России по Омской области
Злоумышленник рассчитывался чужой картой в магазинах на улицах Химиков и Светлой.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что от 17-летней омички поступило заявление об утере банковской карты. Со слов девушки, карта могла выпасть из кармана после похода в магазин на улице Химиков. Молодая омичка обратила внимание на пропажу, когда на ее телефон стали приходить сообщения о списании денег.

Сотрудники уголовного розыска вычислили злоумышленника по камерам видеонаблюдения. Неизвестный мужчина за чужой счёт приобретал алкоголь в магазинах на улицах Химиков и Светлой.

Стражи правопорядка просят всех, кто узнал злоумышленника или располагает информацией о его местонахождении, сообщить в полицию по телефонам: 79-33-02, 8-904-323-23-93 или 102.

Снял с чужой карты 240 тысяч. Омские полицейские разыскивают вора
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Полиция#Розыск#Розыск по делу#Кража#Омск#Видео
Подпишитесь
Глава омского депарха — депутатам: «Детсад над бомбоубежищем — это на крайний случай»
Вчера, 09:30
На пост седьмого вице-мэра Омска прочат выходца из ФСБ Эдуарда Ягодку
Вчера, 04:57
Любовница и дворцы. Выяснилась причина развода египтянина из Омска, заказавшего жену
Вчера, 17:19
«У нас беда на большую букву Б!»: омские депутаты упрекнули чиновников в равнодушии
Вчера, 05:57
До 200 тысяч. Сколько готовы платить стоматологам в Омской области
Сегодня, 02:42
Из Омской области в зону СВО торжественно отправили мобилизованных бойцов
Сегодня, 02:13