Снял с чужой карты 240 тысяч. Омские полицейские разыскивают вора

После опроса полицейские изъяли записи с камер наблюдения и выяснили, что деньги с банковской карты потерпевшей снимал мужчина. Он нашел в кошельке листок с записанным пин-кодом и воспользовался им в банкомате по улице Интернациональной. Следователи завели уголовное дело по статье «Кража».



Если вы узнали этого человека или располагаете информацией о его местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-25-02 или 102.