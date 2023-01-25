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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

Снял с чужой карты 240 тысяч. Омские полицейские разыскивают вора

Сегодня, 03:28
Фото: Управление МВД России по Омской области
Мужчина украл сумку из незапертого автомобиля.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что к стражам порядка обратилась 47-летняя жительница Ленинского округа. Женщина рассказала, что из ее незапертого автомобиля Toyota, припаркованного на улице Гусарова, неизвестный похитил сумку. Позже на телефон омички пришло уведомление о снятии 240 тысяч рублей с банковской карты.

После опроса полицейские изъяли записи с камер наблюдения и выяснили, что деньги с банковской карты потерпевшей снимал мужчина. Он нашел в кошельке листок с записанным пин-кодом и воспользовался им в банкомате по улице Интернациональной. Следователи завели уголовное дело по статье «Кража».

Если вы узнали этого человека или располагаете информацией о его местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-25-02 или 102.

#Евгений Игишев#Полиция#Розыск#Банковская карта#Видео
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