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Розыск по делу

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2024
Вернется домой. Полицейские поймали омича, который скрывался от правосудия в Ростове
Сотрудники УМВД задержали омича на территории Ростовской области, ранее его разыскивали омские правоохранители за ряд различных преступлений.
13 июня, 13:22
Полицейские разыскивают омича, который угнал машину и отправился на ней в кафе
22-летний омич угнал автомобиль у жительницы поселка Иртышский, позже машина была найдена в Омске около кафе на проспекте Комарова.
3 июня, 12:40
Скрывается от правосудия. Полицейские разыскивают омича, не явившегося в суд
Сотрудники отдела полиции №4 ищут мужчину, который обвиняется в краже и не приходит на судебные заседания.
25 мая, 10:55
Любитель чистоты. Полиция ищет омича, укравшего из магазина девять дезодорантов
Инцидент произошел в магазине на улице 2-й Поселковой, действия мужчины попали на записи камер видеонаблюдения.
25 мая, 05:04
Разбил и скрылся. Полиция ищет омича, который выстрелил в стекло теплой остановки
Омича разыскивают сотрудники отдела полиции №8, он разбил стекло теплой остановки на улице Малунцева выстрелом из пневматического пистолета.
24 мая, 11:39
Кузбасская полиция объявила в розыск опасного мужчину
Злоумышленник находится в бегах с прошлых выходных.
21 мая, 18:24
Скрывается от полиции. В Омске ищут мужчину, подозреваемого в кражах
29-летний омич подозревается в серии краж, сейчас его местонахождение устанавливают сотрудники УМВД, мужчина скрывается и не приходит на судебные заседания.
9 апреля, 13:26
Не вернулся. В Омской области ищут мужчину, скрывшегося от административного надзора
Уроженец Полтавского района может находиться как в области, так и в Омске.
25 января, 12:27
Розыск продолжается. Полицейские ищут омича, подозреваемого в краже телефона
Поисками занимаются сотрудники отдела №3 УМВД России, первое объявление о розыске было опубликовано еще в конце прошлого года.
16 января, 03:44
2023
Внимание розыск! В Омске ищут виновника ДТП, который скрылся с места происшествия
Разыскивают нарушителя сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по городу Омску.
15 декабря 2023, 11:41
Гигиена превыше всего. Полиция разыскивает омичку, укравшую электрощетку из магазина
Пропажу обнаружили во время проведения инвентаризации.
12 декабря 2023, 11:23
Дорогие яйца, неудачный светофор и кража медведей. Омск сегодня
29 ноября 2023, 13:47
Омская пенсионерка решила купить красную икру у незнакомки и лишилась 40 000 рублей
По факту кражи следователь отдела полиции №1 уже возбудил уголовное дело.
20 октября 2023, 12:55
В Омске разыскивают мужчину, похитившего вещи покупателя в одном из торговых центров
4 октября 2023, 13:15
Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину, который сбежал из-под домашнего ареста
29 сентября 2023, 11:55
Внимание, розыск! Полицейские ищут мужчину, грабившего омичей
Фигурант скрывается от правосудия уже больше полугода.
17 июля 2023, 08:44
Внимание, розыск! Омичка вынесла товар из магазина в детской коляске на 2,5 тысячи
На кассе похитительница рассчиталась только за бутылку воды и пачку влажных салфеток.
5 июля 2023, 02:40
Омские полицейские разыскивают двух мужчин за кражу денег с чужой карты
Предполагаемые злоумышленники расплатились картой на сумму 3500 рублей.
28 июня 2023, 09:07
Внимание, розыск! В Омске ищут подозреваемых в нападении на подростка
Неизвестные избили подростка на улице 21-я Северная и отобрали дорогостоящий смартфон.
18 мая 2023, 09:23
Внимание, розыск! В Омске ищут водителя, сбившего 12-летнюю девочку
ДТП произошло на улице Круговой.
21 марта 2023, 04:12

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