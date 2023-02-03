Омский «Авангард» уступил «Амуру» в серии буллитов и добыл одно очко

Первые три минуты первого тайма прошли без особой феерии. На 4-минуте неплохой шанс был у Рида Буше, но до шайбы в воротах так и не дошло. На 6-й минуте «Авангард» получил численное преимущество после того как Владимир Жарков получил клюшкой по лицу. Уже в первой же половине большинства Рид Буше забивает свою 26 шайбу в сезоне. В ассистенты этого гола записали Сергея Толчинского, который сегодня празднует свое 28-летие, и Корбэна Найта. После неплохие шансы были у Арсения Грицюка и Сергея Толчинского, а на 11-й минуте Иван Мирошниченко принес «ястребам» второе большинство. В неравных составах у ворот хозяев было «жарко», но до забитых шайб не дошло.