Омский «Авангард» уступил «Амуру» в серии буллитов и добыл одно очко

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Омский «Авангард» уступил второй матч дальневосточного турне, уступив хабаровскому «Амуру» в серии буллитов. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.
Первые три минуты первого тайма прошли без особой феерии. На 4-минуте неплохой шанс был у Рида Буше, но до шайбы в воротах так и не дошло. На 6-й минуте «Авангард» получил численное преимущество после того как Владимир Жарков получил клюшкой по лицу. Уже в первой же половине большинства Рид Буше забивает свою 26 шайбу в сезоне. В ассистенты этого гола записали Сергея Толчинского, который сегодня празднует свое 28-летие, и Корбэна Найта. После неплохие шансы были у Арсения Грицюка и Сергея Толчинского, а на 11-й минуте Иван Мирошниченко принес «ястребам» второе большинство. В неравных составах у ворот хозяев было «жарко», но до забитых шайб не дошло.
За 5 минут до завершения периода «Амур» слегка насел на ворота омичей, и на 15-минуте встречи сравнял-таки счет. Отличился Станислав Бочаров. От «ястребов» последовал запрос на положение вне игры, судьи его не рассмотрели и по правилам выписали омичам командный штраф в 2 минуты. При розыгрыше большинства вратарь «Амура» Янис Калниньш получил фол за то, что слишком долго держал шайбу. Однако и омичи не сумели воспользоваться еще одним шансом при игре в формате 5 на 4.
На старте второго отрезка «Амур» побежал и зажал омичей в их зоне. Эти усилии старания принесли результат на 8-й минуте, - «Амур» вырвался вперед благодаря стараниям нападающего Никиты Гребенкина. Следом омичи получают еще одно большинство, но вновь оставляют его без реализации. Тут же подножку в штрафной бокс отправился уже Корбэн Найт, однако и хабаровчане не отработали до забитой шайбы.
В концовке периода «ястребы» слегка очнулись и создали несколько поистине «жарких» моментов у ворот Калниньша, вот только без взятия оных. Следом встрепенулись уже хозяева льда и вновь перевели игру на сторону «ястребов», но новых голов до второго периода зрители Платинум-Арены более не увидели.
В третьем периоде «ястребы» то и дело наседали на ворота соперников, жарко и дерзко бежали в атаки и контратаки, но все усилия были зря, пока за две минуты до финальной сирены омичи не взяли тайм-аут. Традиционно тренер Антон Курьянов что-то изобразил на своем планшете и за 1:53 до завершения основного времени Корбэн Найт оставил «Авангард» в игре.
В овертайме омичи несколько раз поиграли без вратаря, получили большинство, но поставить точку в этом матче не смогли. А в серии послематчевых буллитов удача была на стороне «Амура».
Таким образом, хабаровчане впервые в сезоне обыгрывают «Авангард», а омичи довольствуются одним очком.