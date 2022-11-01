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Новые автобусы, ликвидация мусора и долгожданное открытие магазинов. Омск во вторник

1 ноября 14:09
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Омск закупит еще 11 новых автобусов. Они будут работать на природном газе, а внутри будут откидные пандусы, место для инвалидной коляски, навигационное и другое полезное оборудование.

С отоплением и кондиционером. Омск закупит новые автобусы за 162 млн рублей
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Новость № 2. Омская область получит около 800 млн рублей на рекультивацию свалок. Планируется избавиться от несанкционированных свалок, которые находятся на границах города.

Омская область получит почти 800 млн рублей на ликвидацию мусора
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Новость № 3. Спустя полгода в омской «Меге» заработали магазины re: Store и Street Beat. График работы остался тот же, так что у омичей вновь появилась возможность закупиться техников Apple и спортивной одеждой популярных брендов.

В омской «Меге» вновь открылись магазины re: Store и Street Beat
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#Юлия Бармина#Город#Городской транспорт#Несанкционированная свалка#Закрытый магазин
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