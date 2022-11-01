Новость № 1. Омск закупит еще 11 новых автобусов. Они будут работать на природном газе, а внутри будут откидные пандусы, место для инвалидной коляски, навигационное и другое полезное оборудование.
Новость № 2. Омская область получит около 800 млн рублей на рекультивацию свалок. Планируется избавиться от несанкционированных свалок, которые находятся на границах города.
Новость № 3. Спустя полгода в омской «Меге» заработали магазины re: Store и Street Beat. График работы остался тот же, так что у омичей вновь появилась возможность закупиться техников Apple и спортивной одеждой популярных брендов.