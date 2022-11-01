Омская область получит почти 800 млн рублей на ликвидацию мусора

По словам первого заместителя председателя Государственной Думы, депутата от Омской области Александра Жукова, на ликвидацию несанкционированных свалок на границах города Омска, а именно на улице 3-й Казахстанской и на Черлакском тракте, сначала направят 502 млн рублей из Резервного фонда, а затем еще 295 млн рублей.