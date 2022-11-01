Омская область получит почти 800 млн рублей на ликвидацию мусора

По сообщению пресс-службы Омского регионального отделения партии «Единая Россия», Омская область получит 797 млн рублей на рекультивацию свалок.
Деньги выделят в рамках проектов «Чистая страна» и «Экология».
По словам первого заместителя председателя Государственной Думы, депутата от Омской области Александра Жукова, на ликвидацию несанкционированных свалок на границах города Омска, а именно на улице 3-й Казахстанской и на Черлакском тракте, сначала направят 502 млн рублей из Резервного фонда, а затем еще 295 млн рублей.
Напомним, что в сентябре этого года Омской области уже выделяли денежные средства в размере 117,9 млн рублей на ликвидацию мусора в 16 районах, где было обнаружено 73 несанкционированные свалки.