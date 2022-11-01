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Омская область получит почти 800 млн рублей на ликвидацию мусора

1 ноября 09:02
Фото: 1MI
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Несанкционированные свалки ликвидируют на границах города.

По сообщению пресс-службы Омского регионального отделения партии «Единая Россия», Омская область получит 797 млн рублей на рекультивацию свалок.

Деньги выделят в рамках проектов «Чистая страна» и «Экология».

По словам первого заместителя председателя Государственной Думы, депутата от Омской области Александра Жукова, на ликвидацию несанкционированных свалок на границах города Омска, а именно на улице 3-й Казахстанской и на Черлакском тракте, сначала направят 502 млн рублей из Резервного фонда, а затем еще 295 млн рублей.

Напомним, что в сентябре этого года Омской области уже выделяли денежные средства в размере 117,9 млн рублей на ликвидацию мусора в 16 районах, где было обнаружено 73 несанкционированные свалки.

Средства на чистоту. Районам Омской области выделили 118 млн рублей на уборку свалок
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#Юлия Бармина#Город#Несанкционированная свалка#Свалка#Ликвидация свалок#Касается каждого
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