С отоплением и кондиционером. Омск закупит новые автобусы за 162 млн рублей

Омская мэрия закупит еще 11 низкопольных автобусов, которые будут работать на природному газе. Соответствующий аукцион уже объявили. Начальная стоимость контракта составила 162.8 млн рублей.
В новом транспорте должны быть откидные пандусы и место для инвалидной коляски с креплениями. Вместимость одного автобуса должна составлять не менее 95 человек. При этом для сидения в салоне должно быть 25-30 мест.
В новых автобусах будет отопление и кондиционер, автоинформаторы, тахографы и навигационное оборудование. Важно, чтобы в салоне была система пожаротушения и кнопка вызова оперативных служб.