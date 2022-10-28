Омичка отсудила 50 тыс рублей после шокирующей ее аварии

По сообщению ГУ ФССП России по Омской области, с неосторожного водителя, сбившего женщину, взыскали компенсацию морального вреда.
32-летний житель Тюкалинска, сидя за рулем автомобиля, сбил пешехода. В результате аварии женщина получила травмы средней тяжести, а также лишилась привычного образа жизни, испытывая стресс и болезненные ощущения в течение длительного времени.
Суд обязал водителя выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Однако должник решил не спешить. В итоге на его банковские счета наложили арест, и при дальнейшем поступлении денег, они автоматически перечислялись в счет погашения долга.