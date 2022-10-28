Омичка отсудила 50 тыс рублей после шокирующей ее аварии

Суд обязал водителя выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Однако должник решил не спешить. В итоге на его банковские счета наложили арест, и при дальнейшем поступлении денег, они автоматически перечислялись в счет погашения долга.