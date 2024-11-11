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ХК "Барыс"

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2024
Хоккеисты «Нефтехимика» проведут игру в золотых шлемах в честь 1000 матча
11 ноября, 10:51
«Авангард» на выезде с минимальным счетом проиграл аутсайдеру КХЛ — «Барысу»
10 октября, 16:19
2023
Главный тренер омского «Авангарда» о проигрыше «Барысу»: «Играли без настроя»
Проблемы с мотивацией на игру, по словам Михаила Кравца, у команды начались еще на разминке.
28 декабря 2023, 17:31
2022
Прорвали. Омский «Авангард» прервал серию поражений, уверенно обыграв «Барыс»
Встреча в Нур-Султане закончилась со счетом 5:2 в пользу омичей.
16 сентября 2022, 16:17
Главный тренер омского «Авангарда» Рябыкин о шестом проигрыше: «Немного не хватило»
Наставник омичей отметил на послематчевой пресс-конференции, что команда боролась до конца.
15 сентября 2022, 16:54
Уже шесть. Омскому «Авангарду» не удалось прервать серию поражений
В Нур-Султане «ястребы» в упорной борьбе уступили местному «Бырысу».
15 сентября 2022, 16:18
«Дедлайн Рябыкин не перешел»: Крылов высказался о работе тренера омского «Авангарда»
По мнению Александра Крылова, делать какие-то выводы о работе наставника «ястребов» еще рано.
15 сентября 2022, 13:37

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