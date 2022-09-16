День без воды. В Омске на сутки перекроют водоснабжение в школах и больницах

В результате первого отключения воды не будет в многоквартирных жилых дома на улице 3-я Молодежная, 47, 49, 51, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 77, 81. Также под отключение попадут жители многоквартирных жилых домов с административными помещениями на ул. 3-я Молодежная, 59, 71. Машина с питьевой водой будет установлена с 10-00 до 12-00 часов у дома № 63 на улице 3-я Молодежная.