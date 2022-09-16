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День без воды. В Омске на сутки перекроют водоснабжение в школах и больницах

16 сентября 10:34
Фото: 1MI

В Омске на сутки отключат холодную воду

Отключение связано с проведением ремонта и заменой запорной арматуры.

В пресс-службе омского Водоканала сообщили об очередных ремонтных работах, во время которых придется отключить холодную воду в двух округах.

Отключение произойдет в среду, 21 сентября, на двух участках водопровода. С 10:00 до 12:00 часов — водопровод на ул. 3-я Молодежная, 49а, а с 03:00 до 24:00 часов  — водопровод на ул. Осоавиахимовская.

В результате первого отключения воды не будет в многоквартирных жилых дома на улице 3-я Молодежная, 47, 49, 51, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 77, 81. Также под отключение попадут жители многоквартирных жилых домов с административными помещениями на ул. 3-я Молодежная, 59, 71. Машина с питьевой водой будет установлена с 10-00 до 12-00 часов у дома № 63 на улице 3-я Молодежная.

Второе отключение затронет больше абонентов, в том числе школы, больницы и торговые центры. С полным списком адресов, где 21 сентября не будет холодной воды, можно ознакомиться ниже. В компании потребителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Отключение воды Осоавиахимовская
#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Вода#Ремонт#Перекрытие
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