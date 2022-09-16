День без воды. В Омске на сутки перекроют водоснабжение в школах и больницах

В пресс-службе омского Водоканала сообщили об очередных ремонтных работах, во время которых придется отключить холодную воду в двух округах.
Отключение произойдет в среду, 21 сентября, на двух участках водопровода. С 10:00 до 12:00 часов — водопровод на ул. 3-я Молодежная, 49а, а с 03:00 до 24:00 часов — водопровод на ул. Осоавиахимовская.
В результате первого отключения воды не будет в многоквартирных жилых дома на улице 3-я Молодежная, 47, 49, 51, 61, 63, 65, 69, 73, 75, 77, 81. Также под отключение попадут жители многоквартирных жилых домов с административными помещениями на ул. 3-я Молодежная, 59, 71. Машина с питьевой водой будет установлена с 10-00 до 12-00 часов у дома № 63 на улице 3-я Молодежная.
Второе отключение затронет больше абонентов, в том числе школы, больницы и торговые центры. С полным списком адресов, где 21 сентября не будет холодной воды, можно ознакомиться ниже. В компании потребителям приносят извинения за доставленные неудобства.