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Published Сегодня, 05:42

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Updated Сегодня, 05:44

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Выбросы на контроль: в Омске разработали закон об охране атмосферного воздуха

3 мая 2024, 05:42
Фото: Город55
иллюстрация
Минприроды региона будет контролировать, как предприятия снижают выбросы во время неблагоприятных метеоусловий, и предъявлять иски о возмещении вреда от нарушений в области охраны атмосферного воздуха.

Пресс-служба прокуратуры сообщает о том, что Омская межрайонная природоохранная прокуратура разработала изменения в областной закон «Об охране атмосферного воздуха в Омской области», учитывая накопленный опыт.

В законопроекте указано, что региональные власти могут устанавливать дополнительные экологические требования. Также прописаны правила, определяющие статус региональной сети наблюдений за загрязнением воздуха и порядок использования данных этой сети при проверках.

Проект наделил Минприроды региона полномочиями предъявлять иски о возмещении вреда за нарушения в области охраны атмосферного воздуха и контролировать проведение предпринимателями мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий.

Подчеркнем, что вопросы охраны атмосферного воздуха в Омской области находятся на контроле органов прокуратуры. Законопроект, который касается этой темы, был подписан прокурором Алексеем Афанасьевым и отправлен в Законодательное собрание региона для рассмотрения.

Ранее в Омске сразу десять предприятий были уличены в загрязнении атмосферы вредными выбросами.

20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу
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