Выбросы на контроль: в Омске разработали закон об охране атмосферного воздуха

Подчеркнем, что вопросы охраны атмосферного воздуха в Омской области находятся на контроле органов прокуратуры. Законопроект, который касается этой темы, был подписан прокурором Алексеем Афанасьевым и отправлен в Законодательное собрание региона для рассмотрения.