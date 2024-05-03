Выбросы на контроль: в Омске разработали закон об охране атмосферного воздуха

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Пресс-служба прокуратуры сообщает о том, что Омская межрайонная природоохранная прокуратура разработала изменения в областной закон «Об охране атмосферного воздуха в Омской области», учитывая накопленный опыт.
В законопроекте указано, что региональные власти могут устанавливать дополнительные экологические требования. Также прописаны правила, определяющие статус региональной сети наблюдений за загрязнением воздуха и порядок использования данных этой сети при проверках.
Проект наделил Минприроды региона полномочиями предъявлять иски о возмещении вреда за нарушения в области охраны атмосферного воздуха и контролировать проведение предпринимателями мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий.
Подчеркнем, что вопросы охраны атмосферного воздуха в Омской области находятся на контроле органов прокуратуры. Законопроект, который касается этой темы, был подписан прокурором Алексеем Афанасьевым и отправлен в Законодательное собрание региона для рассмотрения.
Ранее в Омске сразу десять предприятий были уличены в загрязнении атмосферы вредными выбросами.