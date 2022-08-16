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Бизнесмен выманил у омичей почти 600 тысяч рублей под обещание увеличить пенсию

Бизнесмен выманил у омичей почти 600 тысяч рублей под обещание увеличить пенсию

Сегодня, 11:05
Фото: 1MI
После прокурорской проверки на мужчину возбудили уголовное дело за мошенничество.

Прокуратура города Омска проверила деятельность индивидуального предпринимателя, который оказывал гражданам, в том числе и социально незащищенным, юридические услуги.

«Установлено, что в 2021 году – истекшем периоде 2022 года предприниматель без изучения каких-либо документов обещал гражданам добиться перерасчета их пенсии в большую сторону, либо установить досрочно пенсию, а также иные социальные выплаты. С этой целью он заключал с гражданами типовые договоры на оказание юридических услуг», – пояснили в прокуратуре Омской области. 

Вот только, по данным надзорного ведомства,  никаких действенных мер для восстановления якобы нарушенных прав, он не принимал.

В результате, по предварительным подсчетам силовиков, не менее 28 омичей передали ему деньги в размере от 15 до 32 тысяч рублей на общую сумму свыше 580 тысяч рублей.

Все материалы проверки прокуроры отправили в УМВД по по городу Омску, где и было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 

В данный момент ход расследования этого уголовного дела находится на контроле прокуратуры города Омска.

«Также прокурором города Омска в интересах одного из заявителей, который в силу престарелого возраста и отсутствия знаний в области юриспруденции был лишен возможности понимать обстоятельства заключенного договора, в суд предъявлено исковое заявление о признании договора недействительным и взыскании в пользу заявителя оплаченных им средств», – сообщили в региональной прокуратуре. 

В ведомстве напоминают, что перерасчет размеров пенсий и выдачу данных о состоянии лицевых счетов проводит только Пенсионный фонд России на безвозмездной основе по заявлениям граждан.

#Василий Попов#Город#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Прокуратура Омской области#Пенсия
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