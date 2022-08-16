Бизнесмен выманил у омичей почти 600 тысяч рублей под обещание увеличить пенсию

Прокуратура города Омска проверила деятельность индивидуального предпринимателя, который оказывал гражданам, в том числе и социально незащищенным, юридические услуги.
«Установлено, что в 2021 году – истекшем периоде 2022 года предприниматель без изучения каких-либо документов обещал гражданам добиться перерасчета их пенсии в большую сторону, либо установить досрочно пенсию, а также иные социальные выплаты. С этой целью он заключал с гражданами типовые договоры на оказание юридических услуг», – пояснили в прокуратуре Омской области.
Вот только, по данным надзорного ведомства, никаких действенных мер для восстановления якобы нарушенных прав, он не принимал.
В результате, по предварительным подсчетам силовиков, не менее 28 омичей передали ему деньги в размере от 15 до 32 тысяч рублей на общую сумму свыше 580 тысяч рублей.
Все материалы проверки прокуроры отправили в УМВД по по городу Омску, где и было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В данный момент ход расследования этого уголовного дела находится на контроле прокуратуры города Омска.
«Также прокурором города Омска в интересах одного из заявителей, который в силу престарелого возраста и отсутствия знаний в области юриспруденции был лишен возможности понимать обстоятельства заключенного договора, в суд предъявлено исковое заявление о признании договора недействительным и взыскании в пользу заявителя оплаченных им средств», – сообщили в региональной прокуратуре.
В ведомстве напоминают, что перерасчет размеров пенсий и выдачу данных о состоянии лицевых счетов проводит только Пенсионный фонд России на безвозмездной основе по заявлениям граждан.