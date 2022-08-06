Марафон, массовые гуляния и «Дискотека Авария» с салютом. Праздничные итоги дня Омска

Новость № 3. О городе. Для омичей в этом году подготовили массу локаций, и большая часть из них оказалась на Любинском проспекте. Не обошлось без «Флоры», которая в этом году отпраздновала 70-й день рождения. А еще в городе два дня будет идти фестиваль «Щит Сибири». Город55 подготовил красочные фоторепортажи с каждого из основных площадок празднования Дня города.