Марафон, массовые гуляния и «Дискотека Авария» с салютом. Праздничные итоги дня Омска

Новость № 1. О спорте. День города в Омске традиционно начался со старта Сибирского международного марафона. В забеге на разные дистанции приняли участие больше 4 тыс человек. Самой быстрой в четвертый раз стала омичка Мария Ковалева, в среди мужчин первым пришел участник марафона из Москвы Илдар Миншин.
Новость № 3. О городе. Для омичей в этом году подготовили массу локаций, и большая часть из них оказалась на Любинском проспекте. Не обошлось без «Флоры», которая в этом году отпраздновала 70-й день рождения. А еще в городе два дня будет идти фестиваль «Щит Сибири». Город55 подготовил красочные фоторепортажи с каждого из основных площадок празднования Дня города.
Новость №3. О главном. Самым долгожданным событием Дня города в Омске стал концерт на Соборной площади. Он начался с выступления коллектива Viva, плавно перешел в награждение победителей SIM-2022, а затем на сцену вышли артисты группы "Дискотека Авария". Насколько было жарко на Соборной площади, можно узнать из нашего репортажа. А закончился вечер салютом. Его мы тоже сняли для тех, кто не смог посмотреть его вживую.