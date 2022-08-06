Фантастические твари омской «Флоры»: кого можно встретить на «зеленой» выставке

«Гвоздем» выставки можно считать гигантского зеленого кролика, к которому не зарастает «народная тропа» желающих сфотографироваться. На этой аллее действительно не протолкнуться — омичи посвящают немало времени ожиданию в очереди, чтобы «щелкнуться» на память. Благо, в брюшке ушастого экспоната предусмотрительно сделали нишу, в которую с восторгом залезают далеко не только дети.