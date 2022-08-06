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Фантастические твари омской «Флоры»: кого можно встретить на «зеленой» выставке

Фантастические твари омской «Флоры»: кого можно встретить на «зеленой» выставке

Сегодня, 09:30
Фото: Город55

Юбилейная «Флора» в Омске оказалась посвящена фауне

Выставка садоводства в этом году стала обиталищем разного рода фауны: от лошадей и кабанов до сов и змей.

5 августа в Омске открылась юбилейная 70-я «Флора». Она посвящена 200-летию Омской области и природным богатствам региона - не в последнюю очередь животному миру. Среди цветочных композиций притаились насекомые, птицы и звери.

Например, лошадь в натуральную величину и целое семейство диких кабанов.

Все стремятся сфотографироваться с лошадью. Жаль, нельзя верхом.
Фото: 1MI
Семейство кабанчиков вызывает не меньше умиления у посетителей.
Фото: 1MI

«Гвоздем» выставки можно считать гигантского зеленого кролика, к которому не зарастает «народная тропа» желающих сфотографироваться. На этой аллее действительно не протолкнуться — омичи посвящают немало времени ожиданию в очереди, чтобы «щелкнуться» на память. Благо, в брюшке ушастого экспоната предусмотрительно сделали нишу, в которую с восторгом залезают далеко не только дети.

Фото: 1MI

Нашлось место и пернатым обитателям, для которых соорудили пластиковые кувшинки. Те, кто не выстоял очередь к кролику, фотографируются с совой.

Есть и представители хладнокровных - на одной из локаций корягу обвивает зеленая змея.

Фото: 1MI

Насекомый мир тоже представлен довольно разнообразно. Огромные бабочки и стрекозы изящно порхают над цветочными клумбами.

Фото: 1MI

А мимо по аллеям прохаживается вполне живой верблюд.

Фото: 1MI

Однако на "Флоре" водятся не только животные. Лесное царство охраняет леший, который нам напомнил прошлогоднюю инсталляцию с Дмитрием Менделеевым.

Леший бдит, чтобы посетители не хулиганили.Леший бдит, чтобы посетители не хулиганили.
Леший бдит, чтобы посетители не хулиганили.
Фото: 1MI

В "сердце" выставки светит цветочное солнце.

Фото: 1MI

А еще есть импровизированное поле со снопами и целый развал плодоовощной продукции - композиция в стиле голландских художников. Дети фотографируются, сидя на арбузах. Сельские пасторали в самом центре города.

Сам вход на «Флору» пролегает сквозь большие цифры: «200».

Фото: 1MI

Посетителей на «Флоре», как всегда, — море. Поэтому, если соберетесь, советуем запастись терпением. Впрочем, оно того стоит.

#Екатерина Чаплинская#Общество#День города-2022#Флора
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