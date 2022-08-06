Фантастические твари омской «Флоры»: кого можно встретить на «зеленой» выставке

5 августа в Омске открылась юбилейная 70-я «Флора». Она посвящена 200-летию Омской области и природным богатствам региона - не в последнюю очередь животному миру. Среди цветочных композиций притаились насекомые, птицы и звери.
Например, лошадь в натуральную величину и целое семейство диких кабанов.
«Гвоздем» выставки можно считать гигантского зеленого кролика, к которому не зарастает «народная тропа» желающих сфотографироваться. На этой аллее действительно не протолкнуться — омичи посвящают немало времени ожиданию в очереди, чтобы «щелкнуться» на память. Благо, в брюшке ушастого экспоната предусмотрительно сделали нишу, в которую с восторгом залезают далеко не только дети.
Нашлось место и пернатым обитателям, для которых соорудили пластиковые кувшинки. Те, кто не выстоял очередь к кролику, фотографируются с совой.
Есть и представители хладнокровных - на одной из локаций корягу обвивает зеленая змея.
Насекомый мир тоже представлен довольно разнообразно. Огромные бабочки и стрекозы изящно порхают над цветочными клумбами.
А мимо по аллеям прохаживается вполне живой верблюд.
Однако на "Флоре" водятся не только животные. Лесное царство охраняет леший, который нам напомнил прошлогоднюю инсталляцию с Дмитрием Менделеевым.
В "сердце" выставки светит цветочное солнце.
А еще есть импровизированное поле со снопами и целый развал плодоовощной продукции - композиция в стиле голландских художников. Дети фотографируются, сидя на арбузах. Сельские пасторали в самом центре города.
Сам вход на «Флору» пролегает сквозь большие цифры: «200».
Посетителей на «Флоре», как всегда, — море. Поэтому, если соберетесь, советуем запастись терпением. Впрочем, оно того стоит.