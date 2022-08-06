На старт Сибирского международного марафона в Омске вышли 4 тысячи бегунов

В центре Омска, на Соборной площади, стартовал Сибирский международный марафон — 2022. В этом году на участие в марафоне заявились более 4.3 тыс участников из 9 стран мира и 36 регионов России. Об этом сообщили организаторы забега.
На старт главной дистанции на 42.195 км вышли 269 спортсменов: 35 женщин и 234 мужчины. Омск на дистанции представляет Марина Ковалева — она трижды становилась победителем марафона в 2010, 2016 и 2021 годах.
На дистанцию полумарафона вышли 449 человек, 10 километров трассы готовы пробежать 1 151 спортсменов. Традиционно самый массовый забег на 3 км выбрали 2 470 участников.
Отмечается, что на участие в марафоне заявились 46 жителей Казахстана, а также спортсмены из Великобритании, Ганы, Италии, Индии, Ирландии, Сербии, Узбекистана и ДНР.