Доспехи, покрышки и Петр I. Как прошел День города в Омске

День Города — 2022 в Омске нельзя представить без Сибирского международного марафона, гуляний на Любинском проспекте и фестиваля «Щит Сибири». Город55 прошелся по главным событиям города, чтобы показать главный омский праздник со всех сторон.
В историческом центре Омска — в Омской крепости — с самого утра действовал фестиваль «Град Петров». Здесь омичам предлагали сфотографироваться в историческом обмундировании, представить себя гостем Петровской эпохи и примерить на себе некоторые неоднозначные экспонаты.
Тем временем на Любинском развернулись массовые гуляния - впервые за несколько лет День города проходит в полном объеме, без коронавирусных ограничений и не в урезанном виде. В итоге омичи ходили, сидели и лежали по всему периметру Любинского проспекта.
Еще одно захватывающее событие - конкурс "Самый сильный человек Омска". Мощные силачи тягали покрышки, носили на себе внушительные конструкции и поднимали серьезные тяжести. Выглядит сильно!
А на другом берегу Иртыша, в парке Победы, прошел традиционный фестиваль «Щит Сибири». Своеобразная атмосфера, реконструкции боев, бесконечная музыка и море сувениров — все это занимало омичей весь день. В воскресенье, кстати, фестиваль тоже будет работать.
Закончилось празднование Дня города концертом на Соборной площади. В этом году для омичей выступила «Дискотека Авария». А после концерта прогремел праздничный салют. О главном музыкальном событии 306 для рождения читайте в отдельном материале Города55.