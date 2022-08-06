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Доспехи, покрышки и Петр I. Как прошел День города в Омске

Доспехи, покрышки и Петр I. Как прошел День города в Омске

Вчера, 20:30
Фото: Город55
День города — 2022 в фотографиях.

День Города — 2022 в Омске нельзя представить без Сибирского международного марафона, гуляний на Любинском проспекте и фестиваля «Щит Сибири». Город55 прошелся по главным событиям города, чтобы показать главный омский праздник со всех сторон.

В историческом центре Омска — в Омской крепости — с самого утра действовал фестиваль «Град Петров». Здесь омичам предлагали сфотографироваться в историческом обмундировании, представить себя гостем Петровской эпохи и примерить на себе некоторые неоднозначные экспонаты.

Фото: 1MI

Тем временем на Любинском развернулись массовые гуляния - впервые за несколько лет День города проходит в полном объеме, без коронавирусных ограничений и не в урезанном виде. В итоге омичи ходили, сидели и лежали по всему периметру Любинского проспекта. 

Фото: 1MI

Еще одно захватывающее событие - конкурс "Самый сильный человек Омска". Мощные силачи тягали покрышки, носили на себе внушительные конструкции и поднимали серьезные тяжести. Выглядит сильно!

Фото: 1MI

А на другом берегу Иртыша, в парке Победы, прошел традиционный фестиваль «Щит Сибири». Своеобразная атмосфера, реконструкции боев, бесконечная музыка и море сувениров — все это занимало омичей весь день. В воскресенье, кстати, фестиваль тоже будет работать.

Фото: 1MI

Закончилось празднование Дня города концертом на Соборной площади. В этом году для омичей выступила «Дискотека Авария». А после концерта прогремел праздничный салют. О главном музыкальном событии 306 для рождения читайте в отдельном материале Города55.

#Ольга Акамова#Город#День города-2022#Новости#Омская область#Омск#День города#Праздник#Фотографии#Фоторепортаж
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