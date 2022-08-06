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В Омске отгремел салют в честь 306-летия Омска

В Омске отгремел салют в честь 306-летия Омска

Вчера, 22:35
Фото: Город55
Праздничный салют омичи могли увидеть на Соборной площади.

Сразу после выступления группы «Дискотека Авария» в самом центре Омска, на Соборной площади, отгремел салют в честь Дня города. В этом году его решили запустить рядом в местом празднования.

Салют запустили на площадке рядом с Успенским собором — огни было видно не только зрителям на Соборной площади, но и жителям ближайших микрорайонов. Кстати, во время салюта по Иртышу запустили особенный музыкальный рейс теплохода.

Для тех, кто не смог посмотреть салют лично — фрагмент праздничных огней в видео Города55.

#Омск#Город#День города-2022#Новости#Омская область#Салют#Фейерверк#Ольга Акамова#Видео
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