В Омске отгремел салют в честь 306-летия Омска

Сразу после выступления группы «Дискотека Авария» в самом центре Омска, на Соборной площади, отгремел салют в честь Дня города. В этом году его решили запустить рядом в местом празднования.
Салют запустили на площадке рядом с Успенским собором — огни было видно не только зрителям на Соборной площади, но и жителям ближайших микрорайонов. Кстати, во время салюта по Иртышу запустили особенный музыкальный рейс теплохода.
Для тех, кто не смог посмотреть салют лично — фрагмент праздничных огней в видео Города55.