Трагедии, назначения и болезни. Чем жил Омск в последнюю субботу июля

Новость № 1. Душераздирающая. В Омске случилась еще одна трагедия на воде. На этот раз погиб 10-летний мальчик, который вместе с братом вчера днем пошел гулять. Парни решили искупаться, и одного из них унесло течением. Тело мальчика пока не нашли, следователи завели дело, полиция и прокуратура ведут проверки.
Новость №2. Болезненная. Коронавирус в Омской области начинает бить рекорды лета. Больше 120 новых случаев нашли за последние сутки. Регион снова вошел в число "красных", где активнее всего распространяется болезнь.
Новость № 3. Руководящая. В структуре правительства Омской области неожиданно сменился руководитель. Речь идет о бюджетном учреждении «Омскоблстройзаказчик». Кто теперь будет отвечать за контракты на реализацию крупных проектов в регионе, можно узнать по ссылке ниже.