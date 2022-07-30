Трагедии, назначения и болезни. Чем жил Омск в последнюю субботу июля

Новость № 1. Душераздирающая. В Омске случилась еще одна трагедия на воде. На этот раз погиб 10-летний мальчик, который вместе с братом вчера днем пошел гулять. Парни решили искупаться, и одного из них унесло течением. Тело мальчика пока не нашли, следователи завели дело, полиция и прокуратура ведут проверки.