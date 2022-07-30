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Трагедии, назначения и болезни. Чем жил Омск в последнюю субботу июля

Трагедии, назначения и болезни. Чем жил Омск в последнюю субботу июля

Вчера, 20:00
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Душераздирающая. В Омске случилась еще одна трагедия на воде. На этот раз погиб 10-летний мальчик, который вместе с братом вчера днем пошел гулять. Парни решили искупаться, и одного из них унесло течением. Тело мальчика пока не нашли, следователи завели дело, полиция и прокуратура ведут проверки.

Новость №2. Болезненная. Коронавирус в Омской области начинает бить рекорды лета. Больше 120 новых случаев нашли за последние сутки. Регион снова вошел в число "красных", где активнее всего распространяется болезнь.

«Красная» зона. Омская область вошла в список неблагоприятных по COVID-19 регионов
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Новость № 3. Руководящая. В структуре правительства Омской области неожиданно сменился руководитель. Речь идет о бюджетном учреждении «Омскоблстройзаказчик». Кто теперь будет отвечать за контракты на реализацию крупных проектов в регионе, можно узнать по ссылке ниже.

В структуре правительства Омской области неожиданно сменился руководитель
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