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Попал в донную яму. После гибели ребенка на воде в Омской области завели дело

Попал в донную яму. После гибели ребенка на воде в Омской области завели дело

Вчера, 18:44
Фото: СУ СКР по Омской области

Следователи завели дело после гибели ребенка в Иртыше

Тело ребенка так и не нашли, силовики обнаружили только вещи, в которых мальчик ушел на прогулку.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» после того, как в Иртыше погиб ребенок.

Речь идет о 10-летнем (по другим данным, 9-летнем ребенке), который вместе с братом накануне днем ушел гулять. В тайне от родных братья пошли купаться на реку Иртыш, и одного из братьев затянуло в донную яму, а потом унесло течением.

Около 2 часов ночи на берегу нашли сланцы, кепку и рюкзак, с которыми мальчик ушел на прогулку. Тело ребенка до сих пор не нашли, работают водолазы. 

Известно, что мальчики воспитывались под опекой бабушки и дедушки, на учете как неблагополучная семья не состоит. Следователи проверят, в каких условиях жил мальчик, а также оценит работу социальных служб.

Добавим, что проверку также начала прокуратура, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Дело#Уголовное дело#Следователи#Ребенок#Гибель Иртыш
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