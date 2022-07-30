Попал в донную яму. После гибели ребенка на воде в Омской области завели дело

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» после того, как в Иртыше погиб ребенок.
Речь идет о 10-летнем (по другим данным, 9-летнем ребенке), который вместе с братом накануне днем ушел гулять. В тайне от родных братья пошли купаться на реку Иртыш, и одного из братьев затянуло в донную яму, а потом унесло течением.
Около 2 часов ночи на берегу нашли сланцы, кепку и рюкзак, с которыми мальчик ушел на прогулку. Тело ребенка до сих пор не нашли, работают водолазы.
Известно, что мальчики воспитывались под опекой бабушки и дедушки, на учете как неблагополучная семья не состоит. Следователи проверят, в каких условиях жил мальчик, а также оценит работу социальных служб.
Добавим, что проверку также начала прокуратура, полиция устанавливает обстоятельства трагедии.