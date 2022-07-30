В структуре правительства Омской области неожиданно сменился руководитель

Согласно данные ЕГРЮЛ, с минувшего четверга, 28 июля, в бюджетном учреждении Омской области «Омскоблстройзаказчик» поменялся руководитель. Исполняющим обязанности директора ведомства стал Егор Кирьяков.
Известно, что Кирьяков до назначения работал замдиректора структуры, а также трудился в ней главным инженером. Его предшественник, Дмитрий Пестряков, возглавлял ведомство сначала в качестве исполняющего обязанности, а затем в качестве директора, с весны 2021 года.
Причины смены руководства в ведомстве не называются, как и неизвестно новое место работы Пестрякова. На сайте «Омскоблстройзаказчика» изменения на момент публикации не отражены.