В структуре правительства Омской области неожиданно сменился руководитель

Известно, что Кирьяков до назначения работал замдиректора структуры, а также трудился в ней главным инженером. Его предшественник, Дмитрий Пестряков, возглавлял ведомство сначала в качестве исполняющего обязанности, а затем в качестве директора, с весны 2021 года.