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В структуре правительства Омской области неожиданно сменился руководитель

В структуре правительства Омской области неожиданно сменился руководитель

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI

В «Омскоблстройзаказчике» внезапно сменился директор

Изменения уже внесли в открытые источники.

Согласно данные ЕГРЮЛ, с минувшего четверга, 28 июля, в бюджетном учреждении Омской области «Омскоблстройзаказчик» поменялся руководитель. Исполняющим обязанности директора ведомства стал Егор Кирьяков.

Известно, что Кирьяков до назначения работал замдиректора структуры, а также трудился в ней главным инженером. Его предшественник, Дмитрий Пестряков, возглавлял ведомство сначала в качестве исполняющего обязанности, а затем в качестве директора, с весны 2021 года.

Причины смены руководства в ведомстве не называются, как и неизвестно новое место работы Пестрякова. На сайте «Омскоблстройзаказчика» изменения на момент публикации не отражены.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Егор Кирьяков#Назначение#Правительсьво#Закупки#Заказчик
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