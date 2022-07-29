Последствия ливня, срок за изнасилование и «покинутый» регион. Главные события Омска

Новость №1. О погоде. После сильнейшего ливня Омску понадобились сутки, чтобы оправиться. Все системы жизнеобеспечения уже налажены, дождевые тучи ушли в соседние регионы. Но расслабляться пока рано. Подробнее о том, как Омск восстанавливался после дождя, можно узнать в материале по ссылке ниже.
Новость № 2. О детях. В Омске вынесли решение по делу об изнасиловании 13-летней девочки. Над школьницей надругался ее родной брат, а близкие три месяца пытались замять это дело. Девочка попросила помощи у полиции, и теперь ее родного брата отправили в колонию.
А еще сегодня нашли мать малыша, которого накануне подбросили в одну из городских больниц. Оказалось, что его мать родила в тайне от родных и не собиралась воспитывать малыша.
Новость №3. О населении. Из Омской области который год подряд уезжает рекордное число жителей. Только за пять месяцев 2022 года из региона навсегда уехали больше 4 тыс омичей. Подробнее о том, сколько омичей попрощались с Омской областью и сколько человек, наоборот, приехало на омские земли - в материале ниже.