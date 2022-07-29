Последствия ливня, срок за изнасилование и «покинутый» регион. Главные события Омска

Новость №3. О населении. Из Омской области который год подряд уезжает рекордное число жителей. Только за пять месяцев 2022 года из региона навсегда уехали больше 4 тыс омичей. Подробнее о том, сколько омичей попрощались с Омской областью и сколько человек, наоборот, приехало на омские земли - в материале ниже.