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Последствия ливня, срок за изнасилование и «покинутый» регион. Главные события Омска

Последствия ливня, срок за изнасилование и «покинутый» регион. Главные события Омска

Вчера, 21:00
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Новость №1. О погоде. После сильнейшего ливня Омску понадобились сутки, чтобы оправиться. Все системы жизнеобеспечения уже налажены, дождевые тучи ушли в соседние регионы. Но расслабляться пока рано. Подробнее о том, как Омск восстанавливался после дождя, можно узнать в материале по ссылке ниже.

Как Омск оправлялся от мощнейшего ливня: восстановление города, залитого водой
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Новость № 2. О детях. В Омске вынесли решение по делу об изнасиловании 13-летней девочки. Над школьницей надругался ее родной брат, а близкие три месяца пытались замять это дело. Девочка попросила помощи у полиции, и теперь ее родного брата отправили в колонию.

А еще сегодня нашли мать малыша, которого накануне подбросили в одну из городских больниц. Оказалось, что его мать родила в тайне от родных и не собиралась воспитывать малыша.

Новость №3. О населении. Из Омской области который год подряд уезжает рекордное число жителей. Только за пять месяцев 2022 года из региона навсегда уехали больше 4 тыс омичей. Подробнее о том, сколько омичей попрощались с Омской областью и сколько человек, наоборот, приехало на омские земли - в материале ниже. 

Людей все меньше. Омская область снова вошла в топ «покинутых» регионов
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