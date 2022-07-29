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Родила в тайне от родственников. В Омске нашли мать подброшенного ребенка

Родила в тайне от родственников. В Омске нашли мать подброшенного ребенка

Вчера, 17:34
Фото: 1MI

В Омске нашли мать подброшенного в роддом младенца

Новорожденногг мальчика принес в роддом мужчина, якобы подобравший его на остановке. Оказалось, это знакомый матери.

История с подброшенным вчера в роддом на улице Перелета новорожденным получила продолжение. Напомним, ребенка принес неизвестный мужчина, заявил, что нашел его на остановке в поселке Солнечном, оставил врачам и ушел.

Врачи определили, что младенец появился на свет несколько часов назад. Они сразу вызвали полицию. Сегодня оперативники уже нашли и мужчину, который оставил ребенка, и его мать.

Как сообщили в УМВД по Омску, 30-летняя женщина родила девочку в тайне от родственников и решила избавиться от нее. Помочь попросила знакомого - он и отнес малыша в ближайший роддом.

Сейчас младенец находится в медучреждении. Далее его судьбой займутся органы опеки. А с матерью будет работать полиция.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Омск#Дети#Роддом
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