Родила в тайне от родственников. В Омске нашли мать подброшенного ребенка

История с подброшенным вчера в роддом на улице Перелета новорожденным получила продолжение. Напомним, ребенка принес неизвестный мужчина, заявил, что нашел его на остановке в поселке Солнечном, оставил врачам и ушел.
Врачи определили, что младенец появился на свет несколько часов назад. Они сразу вызвали полицию. Сегодня оперативники уже нашли и мужчину, который оставил ребенка, и его мать.
Как сообщили в УМВД по Омску, 30-летняя женщина родила девочку в тайне от родственников и решила избавиться от нее. Помочь попросила знакомого - он и отнес малыша в ближайший роддом.
Сейчас младенец находится в медучреждении. Далее его судьбой займутся органы опеки. А с матерью будет работать полиция.