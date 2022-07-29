Людей все меньше. Омская область снова вошла в топ «покинутых» регионов

Росстат опубликовал данные о миграции населения России за первые пять месяцев 2022 году. Омская область традиционно вошла в топ регионов, которые активнее всего покидают.
К концу мая 2022 года Омскую область навсегда покинули 4 387 человек. 18 444 омича уехали из региона, и только 14 057 жителей прибыли в Омскую область. Это несколько меньше, чем год назад (19 651 выбывших и 15 749 прибывших), но убыль населения выросла почти на 500 человек (3 902 годом ранее).
Активнее, чем из Омской области, жители уезжали только из Саратовской области (-4 448), Алтайского края (-4 848), Иркутской области (-4 918), Белгородской области (-5 173), Приморского края (-5 493) и Москвы, откуда за первые пять месяцев 2022 года уехали сразу 15 293 жителей.
В целом по России за тот же период миграционная убыль населения составила 75 270 человек. Годом ранее население страны, наоборот, выросло на 95 884 человека.