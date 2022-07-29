Людей все меньше. Омская область снова вошла в топ «покинутых» регионов

К концу мая 2022 года Омскую область навсегда покинули 4 387 человек. 18 444 омича уехали из региона, и только 14 057 жителей прибыли в Омскую область. Это несколько меньше, чем год назад (19 651 выбывших и 15 749 прибывших), но убыль населения выросла почти на 500 человек (3 902 годом ранее).