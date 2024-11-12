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ЭКО — грех или шанс на счастье? Разбираемся, почему Россия «вымирает»
12 ноября, 05:08
В Омской области отменят режим повышенной готовности из-за угрозы природных пожаров
29 октября, 10:30
С начала 2024 года в Омской области сократилось количество мигрантов
3 октября, 13:28
В Омской области жители собирают подписи за сохранение отделения переливания крови
23 сентября, 05:08
«Цена беспечности»: Омский суд обязал муниципалитет отремонтировать гидроузел
20 сентября, 05:40
Зампрокурора Омской области провел прием жителей Усть-Ишимского района
29 августа, 10:22
Прокуратура в деле. В селе под Омском 360 местных жителей остались без воды
24 апреля, 04:23
За год численность населения Омской области сократилась почти на 14 тысяч
26 марта, 12:06
Активный отток населения. Омскстат опубликовал данные о миграции омичей
При этом на ПМЖ в регион переехали 15,7 тысячи человек.
2 марта, 04:56
Аккуратнее. Стало известно, в каком месяце больше умирает жителей Омской области
23 февраля, 11:24
2023
В омском Водоканале рассказали, как будут работать офисы и кассы в праздники
Аварийные службы продолжать нести службу несмотря на выходные.
27 декабря 2023, 04:15
В Омской области вырастут тарифы на электроэнергию. Сколько будем платить
18 декабря 2023, 03:13
Деньги в банках, коммунальная катастрофа и Кудук-Чилик. Омск сегодня
31 октября 2023, 13:57
Минус 2,8 тысячи омичей. В Росстате рассказали о миграционной убыли в регионе
28 сентября 2023, 06:03
Самые богатые омичи могут содержать город два года
19 сентября 2023, 07:55
В Омской области с нового года изменится прожиточный минимум
7 сентября 2023, 10:36
В глубинку не тянет. Названы самые вымирающие деревни Омской области
4 сентября 2023, 07:49
Итальянцы, американцы и китайцы: кого в Омской области живет больше
В Омской мэрии обновили данные о национальном составе региона.
25 июля 2023, 09:06
С января по март население Омской области сократилось на 1000 человек из-за миграции
2 июня 2023, 08:46
Население Омской области сократилось за год на 20 тысяч человек
В Росстате посчитали, что на начало года в регионе проживало 1 831 881 человек.
2 февраля 2023, 04:54

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