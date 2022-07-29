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Родные изнасилованной братом 13-летней омички три месяца пытались скрыть преступление

Родные изнасилованной братом 13-летней омички три месяца пытались скрыть преступление

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI

Семья изнасилованной братом 13-летней омички пыталась замять дело

Школьница просила помощи у взрослых, но те решили «не выносить сор из избы».

В СУ СКР по Омской области поделились подробностями жуткой истории об изнасиловании 13-летней девочки ее родным братом. Оказалось, что родные пострадавшей омички все знали, однако не хотели выносить случившееся на всеобщее обозрение и пытались уберечь парня-насильника от уголовного преследования.

Как выяснилось, в декабре 2021 года на тот момент 18-летний парень в состоянии опьянения изнасиловал свою 13-летнюю сестру. Девочка рассказала обо всем отцу и бабушке, но те не придали ее словам значения. Мама девочки оказалась лишена родительских прав.

Только спустя три месяца, в марте 2022 года, девочка сама обратилась к правоохранителям, прося защиты. В тот же день подозреваемого омича задержали, на него завели уголовное дело по  п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

На допросе у следователя омич заявил, что все произошло по взаимному согласию. Следователей этот аргумент не убедил, и парня отправили в СИЗО. Несмотря на отсутствие прямых свидетелей случившегося и довольно продолжительное время с момента преступления, следствию удалось собрать достаточно доказательств вины омича.

В итоге парня приговорили к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1.5 года. Вдобавок к этому под удар попал руководитель БУ «КЦСОН Нововаршавского района», который допустил случившееся в многодетной и малообеспеченной семье. Известно, что всего в семье воспитывается 6 детей, в том числе и пострадавшая девочка.

Следователи напомнили, что в регионе в круглосуточном режиме работает телефон «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123, по которому можно сообщить о противоправных действиях в отношении ребенка.

#Ольга Акамова#Омск#Новости#Происшествия#Изнасилование#Дети#Ребенок
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