Родные изнасилованной братом 13-летней омички три месяца пытались скрыть преступление

Только спустя три месяца, в марте 2022 года, девочка сама обратилась к правоохранителям, прося защиты. В тот же день подозреваемого омича задержали, на него завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».