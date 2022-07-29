Молодого омича жестко наказали за изнасилование родной сестры

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Нетрезвый подсудимый, по информации СКР по Омской области, находился в доме у родственников, когда напал на свою сестру. Девочка рассказала родителям о том, что случилось. Также она сообщила об инциденте инспектору по делам несовершеннолетних.