Молодого омича жестко наказали за изнасилование родной сестры

В Омской области вынесли приговор 19-летнему жителю Нововаршавского района. Его признали виновным в изнасиловании 13-летней сестры.
Инцидент произошел в декабре 2021 года. Нетрезвый подсудимый, по информации СКР по Омской области, находился в доме у родственников, когда напал на свою сестру. Девочка рассказала родителям о том, что случилось. Также она сообщила об инциденте инспектору по делам несовершеннолетних.
Молодой человек частично признал вину. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также ввел дополнительное ограничение свободы на полтора года.
Также суд вынес частное постановление руководителю «Комплексного центра социального обслуживания населения Нововаршавского района» с требованием лучше заниматься профилактикой правонарушений, связанных с несовершеннолетними. Приговор еще не вступил в силу.