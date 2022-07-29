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Молодого омича жестко наказали за изнасилование родной сестры

Молодого омича жестко наказали за изнасилование родной сестры

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI

Омич отправится в колонию за изнасилование 13-летней сестры

19-летний парень решил изнасиловать 13-летнюю сестру, когда был пьян.

В Омской области вынесли приговор 19-летнему жителю Нововаршавского района. Его признали виновным в изнасиловании 13-летней сестры.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Нетрезвый подсудимый, по информации СКР по Омской области, находился в доме у родственников, когда напал на свою сестру. Девочка рассказала родителям о том, что случилось. Также она сообщила об инциденте инспектору по делам несовершеннолетних.

Молодой человек частично признал вину. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также ввел дополнительное ограничение свободы на полтора года.

Также суд вынес частное постановление руководителю «Комплексного центра социального обслуживания населения Нововаршавского района» с требованием лучше заниматься профилактикой правонарушений, связанных с несовершеннолетними. Приговор еще не вступил в силу.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Ребенок#Изнасилование#Педофил
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