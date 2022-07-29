Готовим лодки. Дождливая погода пока не планирует уходить из Омска

Сегодня, 29 июля, в Омске с утра и до самого вечера будет идти дождь. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +23 градусов. Порывы ветра будут достигать 11-13 м/с. Выпадет более 10 мм осадков.
Завтра, 30 июля, дождь прекратится. Столбик термометра покажет +15…+22 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 10-12 м/с.
В воскресенье, 31 июля, ожидаются перепады температур от +16 до +25 градусов. Скорость ветра составит 5-9 м/с. В вечернее время пройдет дождь, выпадет 0.4 мм осадков.
Напомним, что накануне Омск накрыл дождь, который продолжился ночью и сегодня утром. Улицы залило водой, а в некоторых районах отключили электричество. Синоптики предупреждали омичей о сильном ливне, грозе и штормовом ветре до 25 м/с.