Город55
ГлавноеВсе новости
Готовим лодки. Дождливая погода пока не планирует уходить из Омска

Готовим лодки. Дождливая погода пока не планирует уходить из Омска

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI

В Омске второй день подряд будут идти сильные дожди

По данным сайта «Гисметео», дождь будет идти весь сегодняшний день.

Сегодня, 29 июля, в Омске с утра и до самого вечера будет идти дождь. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +23 градусов. Порывы ветра будут достигать 11-13 м/с. Выпадет более 10 мм осадков.

Завтра, 30 июля, дождь прекратится. Столбик термометра покажет +15…+22 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 10-12 м/с.

В воскресенье, 31 июля, ожидаются перепады температур от +16 до +25 градусов. Скорость ветра составит 5-9 м/с. В вечернее время пройдет дождь, выпадет 0.4 мм осадков.

Напомним, что накануне Омск накрыл дождь, который продолжился ночью и сегодня утром. Улицы залило водой, а в некоторых районах отключили электричество. Синоптики предупреждали омичей о сильном ливне, грозе и штормовом ветре до 25 м/с.

Фото: скриншот сайта "Гисметео"
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды#Мощный ливень в Омске
Подпишитесь
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 14:38
Летевший в Москву самолет пришлось возвращать в Омск из-за самочувствия пассажира
Самолет приземлился в Москве с большим опозданием.
Сегодня, 11:52
Прокуратура начала проверку из-за потопа в омском аэропорту
Накануне из-за сильного ливня здание омского аэропорта начало заливать.
Сегодня, 12:24
Да будет свет! На восстановление электричества в омских Нефтяниках ушли почти сутки
Свет отключили из-за аварий на трех подстанциях, которые спровоцировали сильнейшие ливни.
Сегодня, 17:31
За фекальные реки в омских Нефтяниках никто не ответит
Сегодня, 13:32
Родила в тайне от родственников. В Омске нашли мать подброшенного ребенка
Новорожденногг мальчика принес в роддом мужчина, якобы подобравший его на остановке. Оказалось, это знакомый матери.
Сегодня, 17:34