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Да будет свет! На восстановление электричества в омских Нефтяниках ушли почти сутки

Да будет свет! На восстановление электричества в омских Нефтяниках ушли почти сутки

Вчера, 17:31
Фото: мэрия Омска

В омских Нефтяниках почти сутки восстанавливали электроснабжение

Свет отключили из-за аварий на трех подстанциях, которые спровоцировали сильнейшие ливни.

В пресс-службе мэрии Омска объявили, что в Нефтяниках спустя почти сутки полностью восстановили энергоснабжение. Свет отключили накануне вечером, и только к 16 часам в Советском округе Омска электрики смогли устранить аварию, идут мероприятия по обеспечению нормативной нагрузкой сети.

Ранее сообщалось, что около 40 домов по проспекту Мира и 6-й Северной оказались без света из-за того, что ливень затопил сразу три подстанции. Рабочие с ночи устраняли последствия дождя, просушивали оборудование.

В случае новых аварий на подстанциях и при отключении света омичам советуют звонить по телефонам 32-22-15, 65-63-27 (САО), 55-05-57 (КАО).

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Авария#Подстанция#Электричество#Мощный ливень в Омске
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