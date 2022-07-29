Да будет свет! На восстановление электричества в омских Нефтяниках ушли почти сутки

В пресс-службе мэрии Омска объявили, что в Нефтяниках спустя почти сутки полностью восстановили энергоснабжение. Свет отключили накануне вечером, и только к 16 часам в Советском округе Омска электрики смогли устранить аварию, идут мероприятия по обеспечению нормативной нагрузкой сети.
Ранее сообщалось, что около 40 домов по проспекту Мира и 6-й Северной оказались без света из-за того, что ливень затопил сразу три подстанции. Рабочие с ночи устраняли последствия дождя, просушивали оборудование.
В случае новых аварий на подстанциях и при отключении света омичам советуют звонить по телефонам 32-22-15, 65-63-27 (САО), 55-05-57 (КАО).