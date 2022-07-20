Практиканты в деле. Омские студенты строят дорогу на левом берегу по нацпроекту

Сейчас будущие выпускники пробуют себя в деле на строительстве дороги по улице Крупской. На участке трудятся 6 студентов СИБАДИ — они проходят преддипломную и производственную практики. Трое будущих молодых специалиста идут на красный диплом. Тем не менее, даже работу отличников контролирует старший инженер, который закреплен за каждым из практикантов.