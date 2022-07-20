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Практиканты в деле. Омские студенты строят дорогу на левом берегу по нацпроекту

Практиканты в деле. Омские студенты строят дорогу на левом берегу по нацпроекту

Вчера, 18:14
Фото: пресс-центр администрации Омска

Омских студентов привлекают на строительство дорог по национальному проекту

Таким образом они проходят учебную практику.

Омские студенты профильных вузов проходят практику на строительстве дорог по нацпроектам. За каждым будущим молодым специалистом закреплен наставник.

Как рассказали в мэрии Омска, квалифицированных специалистов на строительстве городских магистралей не хватает. Многие строительные компании решают вопрос через сотрудничество с профильными омскими вузами — студенты проходят практику. А перспективные даже могут рассчитывать на трудоустройство.

Фото: пресс-центр администрации Омска

Сейчас будущие выпускники пробуют себя в деле на строительстве дороги по улице Крупской. На участке трудятся 6 студентов СИБАДИ — они проходят преддипломную и производственную практики. Трое будущих молодых специалиста идут на красный диплом. Тем не менее, даже работу отличников контролирует старший инженер, который закреплен за каждым из практикантов.

#Новости#Омск#Дороги#Строительство#Студенты#Благоустройство#Любовь Фёдорова
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