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Омский лихач сбил 17-летнюю девушку в Санкт-Петербурге

Омский лихач сбил 17-летнюю девушку в Санкт-Петербурге

Вчера, 18:07
Фото: 1MI
Молодому человеку предъявлено обвинение. Он задержан.

Омич сбил 17-летнюю девушку в Санкт-Петербурге. Правоохранители из Северной столицы сообщают подробности инцидента.

14 июля 23-летний лихач из Омска ехал по питерскому проспекту Энгельса со скоростью около 90 километров в час на «Toyota». В этот момент из трамвая выходила девушка, она попала под колеса иномарки. Удар был такой силы, что пострадавшую тут же госпитализировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Выяснилось, омич нарушал ПДД около 100 раз. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Парня задержали и предъявили обвинение. Решается вопрос с избранием меры пресечения. Правоохранители настаивают на заключении под стражу.

#Происшествия#Новости#Омск#Санкт-Петербург#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#ГИБДД#Полиция#Уголовное дело
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