Омский лихач сбил 17-летнюю девушку в Санкт-Петербурге

Омич сбил 17-летнюю девушку в Санкт-Петербурге. Правоохранители из Северной столицы сообщают подробности инцидента.
14 июля 23-летний лихач из Омска ехал по питерскому проспекту Энгельса со скоростью около 90 километров в час на «Toyota». В этот момент из трамвая выходила девушка, она попала под колеса иномарки. Удар был такой силы, что пострадавшую тут же госпитализировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.
Выяснилось, омич нарушал ПДД около 100 раз. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Парня задержали и предъявили обвинение. Решается вопрос с избранием меры пресечения. Правоохранители настаивают на заключении под стражу.