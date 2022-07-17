Омский лихач сбил 17-летнюю девушку в Санкт-Петербурге

14 июля 23-летний лихач из Омска ехал по питерскому проспекту Энгельса со скоростью около 90 километров в час на «Toyota». В этот момент из трамвая выходила девушка, она попала под колеса иномарки. Удар был такой силы, что пострадавшую тут же госпитализировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.