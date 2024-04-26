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Posted Сегодня, 02:13

Published Сегодня, 02:13

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Курьеры и котоняни. Омичи рассказали о вариантах подработки в майские праздники

26 апреля 2024, 02:13
Фото: Изображение Midjourney
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Жители Омска рассказали, как собираются подрабатывать в майские праздники

14% опрошенных омичей сообщили, что возьмут сверхурочные на своей основной работе.

Каждый четвертый житель Омской области (25%) планирует подрабатывать на майских праздниках. Опрос во второй половине апреля провел сервис по поиску вакансий Зарплата.ру. Вот список самых популярных профессий для подработки:

  • курьер — 16%;
  • разнорабочий — 7%;
  • таксист — 7%;
  • комплектовщик товаров — 6%;
  • продавец — 5%;
  • администратор — 4%;
  • няня — 4%;
  • промоутер — 4%;
  • догситтер/котоняня — 2%.

Еще 14% опрошенных омичей сообщили, что возьмут сверхурочные на своей основной работе.

Причины для подработки: желание подкопить денег, чтобы закрыть кредиты, для финансовой подушки безопасности, из-за небольшой зарплаты. Часть респондентов ответили, что подработка для них — это хобби, а кто-то просто не хочет тратить время впустую на длительных выходных.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске не хватает работников для уборки улиц и благоустройства территории.

Работы много, а зарплаты невелики. В Омске не хватает 300 сотрудников для уборки улиц
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Омская область#Долги#Зарплата#Опрос#Кредиты#Подработка#Таксист#Курьер#Продавец
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