Курьеры и котоняни. Омичи рассказали о вариантах подработки в майские праздники

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
Modified Сегодня, 02:15
Updated Сегодня, 02:15
Каждый четвертый житель Омской области (25%) планирует подрабатывать на майских праздниках. Опрос во второй половине апреля провел сервис по поиску вакансий Зарплата.ру. Вот список самых популярных профессий для подработки:
Еще 14% опрошенных омичей сообщили, что возьмут сверхурочные на своей основной работе.
Причины для подработки: желание подкопить денег, чтобы закрыть кредиты, для финансовой подушки безопасности, из-за небольшой зарплаты. Часть респондентов ответили, что подработка для них — это хобби, а кто-то просто не хочет тратить время впустую на длительных выходных.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске не хватает работников для уборки улиц и благоустройства территории.