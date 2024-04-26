Курьеры и котоняни. Омичи рассказали о вариантах подработки в майские праздники

Причины для подработки: желание подкопить денег, чтобы закрыть кредиты, для финансовой подушки безопасности, из-за небольшой зарплаты. Часть респондентов ответили, что подработка для них — это хобби, а кто-то просто не хочет тратить время впустую на длительных выходных.