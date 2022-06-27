Вовремя успели. В Омской области пенсионерка чудом выжила благодаря случайности

Один из росгвардейцев залез в задымленное жилище через открытое окно. По голосу он нашел пенсионерку и вынес нее на улицу на руках. Чтобы предотвратить взрыв и усиление пожара, росгвардейцы перекрыли газовый стояк, идущий к дому.