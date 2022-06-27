Вовремя успели. В Омской области пенсионерка чудом выжила благодаря случайности

Серьезный пожар, едва не забравший жизни двух пенсионеров, случился в поселке Полтавка. Огонь и дым первыми увидели сотрудники Росгвардии, которые патрулировали поселок.
На месте пожара росгвардейцы увидели обеспокоенного 64-летнего мужчину. Он рассказал, что в горящем доме осталась его 86-летняя мать. Женщина не могла самостоятельно передвигаться.
Один из росгвардейцев залез в задымленное жилище через открытое окно. По голосу он нашел пенсионерку и вынес нее на улицу на руках. Чтобы предотвратить взрыв и усиление пожара, росгвардейцы перекрыли газовый стояк, идущий к дому.
После этого на место прибыли сотрудники МЧС России по Омской области. Они ликвидировали возгорание. Пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе омской Росгвардии.