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Вовремя успели. В Омской области пенсионерка чудом выжила благодаря случайности

Вовремя успели. В Омской области пенсионерка чудом выжила благодаря случайности

Вчера, 18:08
Фото: Омская Росгвардия

В Омской области пенсионерка едва не сгорела заживо

Женщина не могла ходить.

Серьезный пожар, едва не забравший жизни двух пенсионеров, случился в поселке Полтавка. Огонь и дым первыми увидели сотрудники Росгвардии, которые патрулировали поселок. 

На месте пожара росгвардейцы увидели обеспокоенного 64-летнего мужчину. Он рассказал, что в горящем доме осталась его 86-летняя мать. Женщина не могла самостоятельно передвигаться. 

Один из росгвардейцев залез в задымленное жилище через открытое окно. По голосу он нашел пенсионерку и вынес нее на улицу на руках. Чтобы предотвратить взрыв и усиление пожара, росгвардейцы перекрыли газовый стояк, идущий к дому. 

После этого на место прибыли сотрудники МЧС России по Омской области. Они ликвидировали возгорание. Пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе омской Росгвардии. 

#Общество#Новости#Омская область#Пожары#Росгвардия#Спасение#Спасатели#Омск#Ольга Акамова
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