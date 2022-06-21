Вечная классика. После ухода брендов россияне переключаются на секонд-хенды и рынки

Пока в крупных торговых центрах закрываются брендовые магазины, а массмаркет переходит на маркетплейсы, россияне стали все чаще покупать вещи на старых добрых рынках и оптовках. «Новые Известия» выясняли, где в 2022 году приходится искать вещи и насколько она будет качественной.
За последние несколько месяцев из России ушли магазины группы Inditex, бренды Levi’s, Victoria’s Secret, Reebok, H& M, UNIQLO, Mango и десятки других магазинов. Некоторые вышли на Wildberries, но и это временно — пока производитель продает свои товары российскому маркетплейсу. Но и это не слишком удобно: теперь за примерку вещей введена комиссия, и одежду таким способом будет просто невыгодно покупать.
Альтернативой торговым центрам теперь становятся рынки. Они не переставали работать, даже когда россияне отдавали предпочтение крупным брендам. А некоторые россияне отправляются в другие регионы, чтобы найти что-то по душе напрямую от отечественного производителя.
Первым на очереди стал «Ивановский трикотаж». В «город невест» едет не только провинция, но и москвичи. В регионе действует порядка 300 текстильных фабрик, но это еще не говорит о том, что россияне скоро получат аналог условного H& M.
«Город Иваново считается текстильной столицей России, куда даже организованы шоп-туры. Но, к сожалению, заменить этими поездками шопинг в Милан, конечно, не получится. В Иваново можно ездить за постельным бельем, полотенцами, халатами, носками — но это не имеет отношения к пониманию современной моды. В то же Иваново ездят, как правило, женщины преклонного возраста, которым в одежде важен комфорт и удобство, а не соответствие актуальным представлениям о моде», — считает исследователь моды Наталья Ксенчак.
В других регионах тоже есть производства одежды. Не такие масштабные, как в Иваново, но шопинг-туры туда уже активно организовывают. Локальные бренды Новосибирска и Екатеринбурга могут стать центрами производств в России, считают эксперты. Также эти регионы удобны за счет расположения: сюда, например, не слишком затратно ввозить ткани и фурнитуру из Китая.
Но все же локальные бренды на то и локальные, что они не могут быть представлены повсеместно. Они постепенно выходят на маркетплейсы, но ждать открытия брендовых бутиков по всей России не стоит. Исследователи моды считают, что индустрия доступной моды в России достаточно молода, чтобы конкурировать с мировыми брендами. Это себе могут позволить лишь единичные люксовые бренды.
«Можно сказать, что только к 2020-м годам культура fashion-потребления стала пробуждаться у широких масс. Европа и США уже создали сложнейший производственный цикл, куда входят анализ общемировых тенденций в политике и обществе, анализ потребительского поведения и мощный креативный маркетинг», — отмечает Наталия Ксенчак.
Другая проблема — зависимость от импорта. Это ткани, фурнитура, оборудование, упаковка. Импортозамещение здесь практически не сработало, и потому постепенно легкая промышленность в России сходит на нет. По данным Beinopen, объём рынка одежды в России оценивается в 2,6 трлн рублей, но 82% из них приходилось на импорт.
«Ткани, качественная фурнитура закупались за рубежом, в Италии, Турции, Китае. Большие партии отшивались также не в России — в первую очередь в Китае. Сейчас нарушены все логистические цепочки. Значительно выросла стоимость логистики, транспортных расходов. Импорт — это не только готовые изделия, ткани, нитки, но и станки, технологии и т. д. Все швейные производства работают на японских, немецких, китайских станках. Безусловно, полное замещение произойдёт не сразу. Понадобится не меньше года, или даже полутора лет, чтобы настроить цепочки поставок комплектующих и наладить производство», — объясняет заместитель руководителя +1Город, эксперт в области устойчивой моды Ольга Гандурина.
При этом некоторые материалы в России в принципе невозможно производить. Это и хлопок, который ввозят из Китая и Узбекистана, и люксовые ткани — итальянский шелк или немецкий утеплитель.
Производственных мощностей для импортозамещения легкой промышленности в 2022 году недостаточно, и для решения этой проблемы требуется внятная программа господдержки, которая сейчас отсутствует. По мнению президента Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрея Разбродина, нужно развивать программы интеграции с Беларусью, Казахстаном, Узбекистаном.
Пока зарубежные производители ушли, а отечественные решают появившиеся проблемы, рынок текстиля освободился, и теперь это место почти наверняка займет секонд-хенд и контрафакт.
«Первое, что приходит на рынок при таком запустении и невозможности восстановить логистику — контрафакт, который можно быстро и дешево привезти мешками, — уверен CEO облачного сервиса для малого и среднего бизнеса „МойСклад“ Аскар Рахимбердиев. — Следующий этап — последовательная миграция брендов. На место столичных европеизированных продавцов, направившихся на запад, придут небольшие региональные. Покупательная способность населения будет сокращаться, а потребность в модных дизайнерских вещах останется. Выходом могут стать секонд-хенды, fashion-комиссионки и блошиные рынки».
Обновить гардероб в ближайшие годы получится несколькими способами: либо поехать в шоп-тур по России, либо поискать локальные бренды, либо отправиться на рынки. Других вариантов в ближайшие годы не будет, объяснили эксперты «Новым Известиям».