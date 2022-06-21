Вечная классика. После ухода брендов россияне переключаются на секонд-хенды и рынки

Но все же локальные бренды на то и локальные, что они не могут быть представлены повсеместно. Они постепенно выходят на маркетплейсы, но ждать открытия брендовых бутиков по всей России не стоит. Исследователи моды считают, что индустрия доступной моды в России достаточно молода, чтобы конкурировать с мировыми брендами. Это себе могут позволить лишь единичные люксовые бренды.