Рабский труд и психологические травмы. Омичи рассказали о частых проблемах на работе

Примерно столько же опрошенных омичей считают, что их работа временная. 27% респондентов заявили, что их работа не отличается от труда других. А 20% опрошенных заявили, что их работа — рабский труд. Больше всего приверженцев такого мнения среди медиков, работников торговли и транспортной сферы. Они также пожаловались, что работа отнимает у них как физическое, так и эмоциональное здоровье.