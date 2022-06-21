Рабский труд и психологические травмы. Омичи рассказали о частых проблемах на работе

Жители Омской области оказались крайне недовольны своей работой. Всего 3% жителей считают свою занятость престижной и любимой, остальные же относятся к ней как к вынужденному источнику дохода. При этом степень вовлеченности в работу омичи оценивают по-разному.
Каждый третий омич относится к работе как к способу зарабатывания денег, больше всего представителей такого мнения встречается среди работников добывающей промышленности.
Еще столько же омичей считают, что их работа не приносит никакой пользы, и они тратят силы попросту. Чаще всего такого мнения придерживаются представители ресторанно-гостиничного бизнеса и HR-специалисты.
Примерно столько же опрошенных омичей считают, что их работа временная. 27% респондентов заявили, что их работа не отличается от труда других. А 20% опрошенных заявили, что их работа — рабский труд. Больше всего приверженцев такого мнения среди медиков, работников торговли и транспортной сферы. Они также пожаловались, что работа отнимает у них как физическое, так и эмоциональное здоровье.